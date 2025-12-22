Legenda tonie w zachwytach nad Tomasiakiem. "Dopiero się rozkręca"

W swoim debiutanckim sezonie w Pucharze ŚwiataKacper Tomasiak spisuje się znakomicie i potwierdza, że nieprzypadkowo coraz częściej porównywany jest do legendy polskich skoków - Kamila Stocha. Zaledwie 18-letni zawodnik imponuje spokojem, techniką i dojrzałością, jakiej próżno szukać u wielu znacznie bardziej doświadczonych rywali. Przy słabszej dyspozycji starszych reprezentantów Polski to właśnie na nim coraz częściej skupia się uwaga kibiców oraz ekspertów.

Ostatnie dni tylko wzmocniły entuzjazm wokół nazwiska Tomasiaka. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu młody Polak zajął piąte miejsce, wyrównując swój rekord życiowy. Co szczególnie istotne, zrobił to w bardzo trudnych warunkach wietrznych, z którymi wielu renomowanych skoczków miało spore problemy. Wcześniej już kilkukrotnie meldował się wysoko w konkursach, pokazując, że jego forma nie jest dziełem przypadku, lecz efektem systematycznej pracy i rosnącej pewności siebie.

Wojciech Fortuna tonie w zachwytach nad Kacprem Tomasiakiem

Dobra postawa w Szwajcarii sprawiła, że 18-latek znalazł się w składzie reprezentacji Polski na Turniej Czterech Skoczni, w którym zadebiutuje już w najbliższych dniach. To właśnie na nim, wobec słabszej dyspozycji bardziej doświadczonych kolegów, mogą koncentrować się nadzieje "Biało-Czerwonych". Pojawia się więc pytanie, czy Tomasiak jest gotowy, by włączyć się do walki o najwyższe cele w prestiżowym niemiecko-austriackim cyklu.

Swoją opinią na ten temat podzielił się Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo, który nie kryje zachwytu nad postawą młodego skoczka. "Jestem spokojny o to, że będzie na turnieju skakał równie dobrze jak w Engelbergu, a może nawet lepiej. Nie wykluczam, że w którymś z czterech konkursów stanie na podium. Widać, że każdy kolejny start daje mu coraz więcej pewności siebie. Jestem pod wrażeniem nie tylko wyniku, ale przede wszystkim jakości jego skoków. Drugi raz piąte miejsce w krótkim odstępie czasu to duży sukces" - ocenił w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Jednocześnie legenda polskich skoków studzi nastroje i sugeruje ostrożność w prowadzeniu kariery 18-latka, aby uniknąć wypalenia, a przede wszystkim kontuzji spowodowanej zbyt napiętym grafikiem. "Po Turnieju Czterech Skoczni przydałaby mu się dłuższa przerwa od startów i kilka tygodni spokojnego treningu. Ja przed igrzyskami w Sapporo też zrezygnowałem z konkursów i to zaprocentowało formą olimpijską" - przypomniał Fortuna, podkreślając, że rozwój Tomasiaka trzeba planować z myślą o najważniejszych celach.

