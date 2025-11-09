Kamil Stoch w centrum uwagi, medalista olimpijski wydał komunikat. "Codziennie"

Za nieco mniej, niż dwa tygodnie rozpocznie się sezon 2025/2026 Pucharu Świata. Bez wątpienia będzie to wyjątkowy sezon. I to nie tylko ze względu na zbliżające się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie. Jak powszechnie wiadomo, zbliżająca się kampania będzie ostatnia dla Kamila Stocha.

39-krotny zwycięzca zawodów PŚ zapowiedział koniec kariery. Taka decyzja wywołała ogromne poruszenie w mediach, wśród kibiców, jak i wśród samych skoczków. Jednym z nich jest Mackenzie Boyd-Clowes. Kanadyjczyk w 2025 roku wrócił do skakania po dwóch latach przerwy. Jego największym osiągnięciem w karierze bez wątpienia jest brązowy medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w konkursie drużyn mieszanych.

Co ciekawe, 34-latek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W sobotni wieczór na popularnym serwisie X pojawił się wpis jego ws. właśnie Stocha.

Boyd-Clowes jasno ws. końca kariery Stocha.

Kanadyjski skoczek wskazał, że poziom zainteresowania końcem kariery polskiego skoczka jest na bardzo wysokim poziomie, mimo że sezon się jeszcze nie zaczął. Co więcej, kolega ze skoczni napisał, że może będzie codziennie wrzucał do mediów społecznościowych wpis z imieniem i nazwiskiem trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

- Osiągnęliśmy bezprecedensowy poziom zainteresowania ws. pożegnania Kamila Stocha, a sezon się jeszcze nawet nie zaczął. Wykorzystamy to na maksa, będzie warto. Może po prostu będę tweetował jego imię każdego dnia - napisał.

Rozwiń

Sezon Pucharu Świata rozpocznie się 21 listopada w norweskim Lillehammer. "Na dzień dobry" odbędzie się konkurs drużyn mieszanych oraz dwa konkursy indywidualne.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamil Stoch Marcin Golba AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Mackenzie Boyd-Clowes Ulrik Pedersen/NurPhoto AFP