Nagła dyskwalifikacja w skokach narciarskich, jest oficjalny komunikat. Drakońska kara

Bartłomiej Wrzesiński

Już za dwa tygodnie rozpocznie się nowy sezon zimowego Pucharu Świata mężczyzn i kobiet. Tuż przed wznowieniem zmagań najlepszych zawodników świata napłynął zaskakujący komunikat o nagłej dyskwalifikacji jednej z zawodniczek. Z powodu złamania obowiązujących przepisów została nałożona kara dwuletniej dyskwalifikacji, co ostatecznie zamyka nadzieję na występ w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich.

Tetiana Pyłypczuk została zdyskwalifikowana na dwa lata za doping
Tetiana Pyłypczuk została zdyskwalifikowana na dwa lata za dopingDANIEL KARMANN/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP / Kenjiro Matsuo/Newspix.plAFP/Newspix
Nadchodzi wyczekany czas dla wszystkich sympatyków skoków narciarskich. Letnie zmagania zawodnicy mają już za sobą, a wielkimi krokami zbliża się inauguracja sezonu zimowego. W letnim cyklu Grand Prix w rywalizacji skoczków najlepszy okazał się Philipp Raimund, a podium uzupełnili Sakutaro Kobayashi oraz Niklas Bachlinger. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla dwóch Polaków - piąty był Kamil Stoch, a na siódmej lokacie letni cykl zakończył Dawid Kubacki. W rywalizacji pań najlepsza okazała się z kolei Nozomi Maruyama. Ze świetnej strony pokazała się ósma w klasyfikacji generalnej Anna Twardosz.

21 listopada oficjalnie rozpocznie się sezon 2025/26 w męskim i kobiecym Pucharze Świata. Na dobry początek w norweskim Lillehammer odbędzie się konkurs mieszany, w którym najprawdopodobniej Polska weźmie udział. W kolejnych dniach skoczkowie przeniosą się do Falun i Kuusamo (w Finlandii panie nie wystartują), a w pierwszy weekend grudnia cała stawka zamelduje się w Wiśle. W piątek pojawił się komunikat wykluczający z rywalizacji na dłuższy czas jedną ze skoczkiń.

    Ukrainka zdyskwalifikowana na dwa lata za doping

    Tetiana Pyłypczuk została zdyskwalifikowana na dwa lata z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. O całej sprawie informuje serwis "suspilne.media" powołujący się na informację z tamtejszego Narodowego Centrum Antydopingowego.

    W próbce 21-letniej Ukrainki wykryto furosemid, substancję umieszczoną przez WADA na liście zakazanych. Ta substancja wspomaga utratę wagi oraz może być stosowana w celu maskowania obecności innych niedozwolonych substancji.

    Okres dyskwalifikacji rozpoczął się 17 września 2025 roku. Udział Pyłypczuk w przyszłorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we włoskich Cortinie d'Ampezzo oraz Mediolanie jest więc wykluczony. Ukrainki zabraknie również na starcie zawodów organizowanych przez FIS w sezonach 2025/26 oraz 2026/27.

    Pyłypczuk ma za sobą starty w seniorskich oraz juniorskich mistrzostwach świata. W żadnym z cyklów organizowanych przez FIS nie osiągnęła jednak znaczących sukcesów. W Pucharze Świata nie punktowała ani razu, ta sztuka udała się jej jedynie w cyklu Letniego Grand Prix oraz w Pucharze Kontynentalnym.

    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

