Nagła dyskwalifikacja w skokach narciarskich, jest oficjalny komunikat. Drakońska kara

Nadchodzi wyczekany czas dla wszystkich sympatyków skoków narciarskich. Letnie zmagania zawodnicy mają już za sobą, a wielkimi krokami zbliża się inauguracja sezonu zimowego. W letnim cyklu Grand Prix w rywalizacji skoczków najlepszy okazał się Philipp Raimund, a podium uzupełnili Sakutaro Kobayashi oraz Niklas Bachlinger. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla dwóch Polaków - piąty był Kamil Stoch, a na siódmej lokacie letni cykl zakończył Dawid Kubacki. W rywalizacji pań najlepsza okazała się z kolei Nozomi Maruyama. Ze świetnej strony pokazała się ósma w klasyfikacji generalnej Anna Twardosz.

21 listopada oficjalnie rozpocznie się sezon 2025/26 w męskim i kobiecym Pucharze Świata. Na dobry początek w norweskim Lillehammer odbędzie się konkurs mieszany, w którym najprawdopodobniej Polska weźmie udział. W kolejnych dniach skoczkowie przeniosą się do Falun i Kuusamo (w Finlandii panie nie wystartują), a w pierwszy weekend grudnia cała stawka zamelduje się w Wiśle. W piątek pojawił się komunikat wykluczający z rywalizacji na dłuższy czas jedną ze skoczkiń.

Ukrainka zdyskwalifikowana na dwa lata za doping

Tetiana Pyłypczuk została zdyskwalifikowana na dwa lata z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. O całej sprawie informuje serwis "suspilne.media" powołujący się na informację z tamtejszego Narodowego Centrum Antydopingowego.

W próbce 21-letniej Ukrainki wykryto furosemid, substancję umieszczoną przez WADA na liście zakazanych. Ta substancja wspomaga utratę wagi oraz może być stosowana w celu maskowania obecności innych niedozwolonych substancji.

Okres dyskwalifikacji rozpoczął się 17 września 2025 roku. Udział Pyłypczuk w przyszłorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we włoskich Cortinie d'Ampezzo oraz Mediolanie jest więc wykluczony. Ukrainki zabraknie również na starcie zawodów organizowanych przez FIS w sezonach 2025/26 oraz 2026/27.

Pyłypczuk ma za sobą starty w seniorskich oraz juniorskich mistrzostwach świata. W żadnym z cyklów organizowanych przez FIS nie osiągnęła jednak znaczących sukcesów. W Pucharze Świata nie punktowała ani razu, ta sztuka udała się jej jedynie w cyklu Letniego Grand Prix oraz w Pucharze Kontynentalnym.

