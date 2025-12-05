W końcu. Błysk Wąska na skoczni w Wiśle. Na to czekali kibice

Polscy skoczkowie ten sezon Pucharu Świata rozpoczęli być może nawet nadspodziewanie dobrze. Na liderów drużyny prowadzonej przez Macieja Maciusiaka jako głównego trenera "wyrośli" Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Obaj mieli za sobą bardzo udane lato i przekładają to na zimowe skakanie.

Stoch lepiej zaczął rywalizację w Lillehamer, ale potem nieco lepszymi skokami popisywał się Tomasiak. To sprawia, że po pięciu konkursach obaj w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata plasują się na 16. miejscu z niewielką stratą do czołowej dziesiątki, która jest nadspodziewanie wyrównana.

Wpadki Stocha i Kubackiego. Tomasiak najlepszy z Polaków w I serii

Po pięciu konkursach skoczkowie przenieśli się do Polski. Trener Maciusiak do rywalizacji w Wiśle desygnował aż dziesięciu naszych zawodników, włączając grupę krajową. Na początek organizatorzy zaplanowali dwie serie treningowe na obiekcie imienia Adama Małysza.

Najlepiej z grupy krajowej w pierwszej serii treningowej spisał się Maciej Kot, który pofrunął aż na 130. metr. Najgorzej z kolei Jakub Wolny. 30-latek wylądował ponad 20 metrów bliżej. Ciut lepiej niż Kot zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który wylądował na odległości 127,5. metra, ale skakał z niższej belki i wyprzedził Kota.

Jako kolejny z kadry A na rozbiegu zasiadł Paweł Wąsek, który poleciał na 125. metr i plasował się za Kotem oraz Zniszczołem. W ich ślady poszedł także Piotr Żyła, który wylądował dokładnie tam, gdzie Zniszczoł, ale przez minimalnie mniejszą rekompensatę za wiatr przegrywał z kolegą z kadry.

Ze zdecydowanie gorszej strony pokazał się Dawid Kubacki, który wylądował już na odległości 118,5. metra. Po Kubackim przyszedł czas na Tomasiaka, który osiągnął 124. metry i to zapewniło mu najwyższe miejsce pośród Biało-Czerwonych, bo chwilę po 18-latku Stoch wylądował na 122. metrze, co dawało mu miejsce nawet za Kotem.

Zaraz po Stochu swoją próbę wykonał Manuel Fettner. Austriak osiągnął 134. metry i wysunął się na prowadzenie. Chwilę później metr bliżej z niższej belki wylądował Philipp Raimund, a po nim Jan Hoerl o pół metra przekroczył punkt HS. Ostatecznie najlepiej spisał się Domen Prevc, który wylądował na odległości 132,5. metrów i wygrał ten trening.

Przebłysk Wąska. Kot najlepszy z "krajówki"

Druga seria treningowa rozpoczęła się z belki ustawionej aż o cztery stopnie niżej niż na początku pierwszej. Znów w grupie krajowej z najlepszej strony pokazał się Maciej Kot, który wylądował na odległości 124,5. metra. Najgorzej z kolei ponownie spisał się Jakub Wolny, który ledwie o metr przekroczył granicę 110. metra.

Dwa metry bliżej od Kota swoją próbę zakończył Aleksander Zniszczoł, który tym razem nie wyprzedził kolegi z kadry. Ze zdecydowanie lepszej strony pokazał się Wąsek, który osiągnął 126. metrów i wskoczył przed wszystkich Biało-Czerwonych. Pół metra mniej zmierzono Żyle, który "wskoczył" tuż za Wąska.

Znacząco poprawił się także Dawid Kubacki, który po pierwszej próbie z pewnością był bardzo niezadowolony. Tym razem wylądował na odległości 124. metrów, co uplasowało go tuż za Zniszczołem. Niespodziewanie tym razem Tomasiak nie wyprzedził Kubacki. Nasz nastolatek osiągnął bowiem ledwie 123. metry.

Po nim na rozbiegu zasiadł Kamil Stoch, który trafił na nieco lepsze warunki, co pozwoliło mu wylądować dwa i pół metra dalej. Nasz mistrz nie mógł jednak liczyć na wysokie miejsce. Tym razem całą serię treningową wygrał Philipp Raimund po lądowaniu na odległości 131,5. metra.

Wyniki I serii treningowej:

1. Domen Prevc

2. Jan Hoerl

3. Anze Lanisek

...

22. Kacper Tomasiak

24. Aleksander Zniszczoł

25. Piotr Żyła

30. Maciej Kot

31. Kamil Stoch

39. Paweł Wąsek

49. Dawid Kubacki

52. Klemens Joniak

63. Adam Niżnik

65. Jakub Wolny

Wyniki II serii treningowej:

1. Philipp Raimund

2. Jan Hoerl

3. Daniel Tschofenig

...

13. Paweł Wąsek

15. Piotr Żyła

28. Maciej Kot

30. Kamil Stoch

33. Aleksander Zniszczoł

34. Kacper Tomasiak

34. Dawid Kubacki

38. Klemens Joniak

52. Adam Niżnik

63. Jakub Wolny

