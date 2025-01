W kolejnej kampanii Aschenwald już od początku zachwycał. Był drugi w Ruce i trzeci w Niżnym Tagile , później jeszcze kilkukrotnie meldował się w czołówce. W ostatnich latach Austriak nie był już w stanie nawiązać do sukcesów z sezonu 2019/2020 i w każdej kolejnej edycji Pucharu Świata radził sobie coraz słabiej. Wprawdzie w 2021 roku ponownie zdobył srebro mistrzostw świata w drużynie, ale ostatnie punkty wywalczył w 2023 roku w Rasnovie i od tego momentu nie oglądaliśmy go w czołówce.

Skoki narciarskie. Philipp Aschenwald znowu musiał przejść operację