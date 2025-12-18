Wimbledon, turniej WTA 500 w Seulu oraz tysięcznik w Cincinnati - te trzy imprezy padły w tym roku łupem Igi Świątek, która kolejny raz zakończyła sezon na drugim miejscu w rankingu WTA. Tuż za plecami Aryny Sabalenki.

Na Amerykańskiej ziemi finałową rywalką raszynianki była mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch - Jasmine Paolini. Nasza 24-latka mimo sporego oporu rywalki, zdołała zamknąć tamten mecz w dwóch setach, wygrywając 7:5, 6:4. W efekcie publiczność zgromadzona na korcie w Cincinnati pierwszy raz mogła oklaskiwać ją jako triumfatorkę tamtejszej imprezy.

Na tym jednak nie skończyła się jej tegoroczna historia.

WTA ogłasza ws. turnieju w Cincinnati. To tam wygrała Iga Świątek

Teraz niemal dokładnie, 4 miesiące później, nadszedł komunikat WTA dotyczący turnieju w Cincinnati, który został wybrany najlepszym tysięcznikiem 2025 roku. Organizatorzy ze stanu Ohio nigdy wcześniej nie dostąpili takiego wyróżnienia. A teraz - jak czytamy - sami sobie na nie zapracowali modernizacjami poczynionymi na swoich obiektach.

- Turniej Cincinnati Open po raz pierwszy zdobył to wyróżnienie, w dużej mierze dzięki imponującym modernizacjom przeprowadzonym w Lindner Family Tennis Centre, w które zostałq zainwestowana kwota wynosząca 260 milionów dolarów. Kluczowe ulepszenia obejmowały najnowocześniejsze centrum treningowe dla zawodników, salę restauracyjną oraz siłownię i strefy relaksu. Turniej zwiększył również liczbę kortów zewnętrznych do 31, dając kibicom możliwość zobaczenia swoich idoli z bliska - pisze WTA w uzasadnieniu werdyktu.

Słuszność tej decyzji potwierdziła także sama Iga Świątek.

Tegoroczny turniej w Cincinnati był naprawdę jednym z najlepszych i zasługuje na nagrodę WTA 1000 Tournament of the Year. Nowe poczekalnie i siłownie dla graczy były niezwykle wygodne, a jedzenie i kibice również byli niesamowici. Nie mogę się doczekać powrotu w przyszłym roku

Wyróżnienia nie zakończyły się jednak na imprezie w Cincinnati. Najlepszym turniejem WTA 500 w 2025 roku zostały wybrane zmagania w Charlestonie, a wśród zawodów rangi 250 wygrały te w Hongkongu.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Photo by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP