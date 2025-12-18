Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 2, a jego fragmenty będą pokazywane także w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tak Lech Poznań radził sobie w ostatnich spotkaniach. "Widać, że ci zawodnicy dają dużo". WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Raków Częstochowa jako jedyny polski zespół jest pewny gry na wiosnę w Lidze Konferencji. "Medaliki" po 5. kolejkach zajmują trzecie miejsce w tabeli, a stawką dzisiejszego spotkania jest bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Niezbyt dobrym prognostykiem przed tą rywalizacją jest jednak fakt, że Raków przegrał w miniony weekend z Zagłębiem Lubin w zaległym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Rywalem Rakowa będzie Omonia Nikozja. Cypryjczycy także mogą pochwalić się niezłą serią w LK. Co prawda przegrali pierwszy mecz, ale w kolejnych zanotowali dwa remisy i dwa zwycięstwa. Ponadto w rodzimej lidze Omonia zajmuje drugie miejsce, z dorobkiem 30 punktów w 14. kolejkach. W przypadku porażki istnieje jednak ryzyko, że odpadnie dzisiaj z europejskich rozgrywek, dlatego też jej piłkarze będą wyjątkowo zmotywowani.

Mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 2, a jego fragmenty będą pokazywane także w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun już niebawem pożegna się z Rakowem Częstochowa Waldemar Deska PAP