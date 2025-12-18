Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Barcelonie zdumieni. Tak Flick potraktował Szczęsnego. Ukrył to przed wszystkimi

Kacper Dąderewicz

We wtorek 16 grudnia FC Barcelona, po trudnym boju, pokonała zespół z Guadalajary w 1/16 Pucharu Króla. Tamtego wieczoru miało miejsce jedno duże zaskoczenie. W bramce "Dumy Katalonii" nie stanął Wojciech Szczęsny, a Marc-Andre ter Stegen. Teraz hiszpańskie media informują, że w szoku z powodu tej decyzji Niemca byli nie tylko kibice i dziennikarze, ale również członkowie zespołu.

Trener w stroju klubu FC Barcelona wykonujący gesty instruktażowe, obok bramkarz w stroju treningowym podczas obrony piłki na tle bramki i siatki stadionowej, atmosfera sportowego treningu.
Hansi Flick / Wojciech SzczęsnyJavier Borrego/Europa Press / Angel MartinezGetty Images

Kiedy Wojciech Szczęsny podpisywał nową umowę z FC Barcelona, dowiedzieliśmy się, że będzie pełnił w klubie rolę bramkarza numer "2" - za Joanem Garcią.

Dlatego właśnie wielkim zaskoczeniem okazała się decyzja Hansiego Flicka, który postanowił wystawić Marca-Andre ter Stegena. W szoku mieli być nie tylko kibice oraz dziennikarze, którzy wcześniej zapowiadali obecność Polaka. Zdumienie towarzyszyło również członkom zespołu - informuje "Mundo Deportivo".

- Powodem tego było to, że Hansi Flick zasugerował na konferencji prasowej przed meczem, że zagra "Tek" Szczesny, co potwierdził również wewnętrznie - podał Fernando Polo.

- Z tego powodu, kiedy potwierdzono skład, poczucie zaskoczenia i zdumienia było również duże na poziomie kierowniczym i wykonawczym. Coś wydarzyło się poza planem i nie wiedzieli, co to było - dodaje dziennikarz.

Dlaczego Flick postawił na Ter Stegena?

W klubie zapanowało zdumienie, ponieważ panuje w nim narracja, że najlepszym rozwiązaniem będzie odejście Ter Stegena z FC Barcelona. Wystawienie go w tym meczu mogłoby natomiast dać mu nadzieję, że jeszcze nie wszystko dla niego stracone.

Tuż przed meczem z Guadalajarą i zaraz po nim niemiecki trener powiedział wprost, że Ter Stegen został wystawiony "tylko na ten mecz". Po co?

Powodów może być kilka. Hiszpańskie media informowały, że niemiecki trener szukał w drużynie "kreta", który wynosił informacje do mediów. Właśnie stąd wynikać miała pomyłka dotycząca Wojciecha Szczęsnego.

Hiszpańskie media przed meczem podały bowiem, że w meczu ma zagrać Polak. Flick ostatecznie postawił na swojego rodaka, dzięki czemu rzekomo miał odkryć, kto wynosi informacje z szatni Barcelony.

Kolejny powód to potrzeba pokazania innym klubom, że Marc-Andre ter Stegen rzeczywiście jest zdrowy i zdolny do gry w piłkę nożną na wysokim poziomie. Dzięki temu potencjalny nabywca Niemca nie będzie kupował "kota w worku".

Tym samym bramkarz z Niemiec otrzymał od Flicka pomocną dłoń w kwestii poszukiwań nowego klubu. Barcelonie również na tym zależy, więc korzyść odniosły obie strony. Stracił jedynie Wojciech Szczęsny, który ostatecznie nie zagrał.

"Mundo Deportivo" mimo wszystko jest zaniepokojone obecną sytuacją i podejrzewa, że występ w Pucharze Marc-Andre ter Stegen może wykorzystać jako powód do postawienia się i odmowy odejścia do innego klubu. 

Adrian Siemieniec: Nie można myśleć, że to mecz jak jeden z wielu, bo tak nie jestPolsat Sport
Dwa portrety mężczyzn z krótkimi, zaczesanymi na bok włosami, po lewej bramkarz w zielonym stroju sportowym z rękawicami na boisku, po prawej mężczyzna w ciemnej kurtce, patrzący w bok.
Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter StegenAlexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch bramkarzy w ciemnych strojach obejmuje się na boisku, jeden z nich trzyma rękawice w dłoni. W lewym górnym rogu znajduje się okrągła wstawka z wizerunkiem innego bramkarza w zielonym stroju, z widocznym logo FC Barcelona.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / EXPA/NEWSPIX.PLAFP
Hansi Flick
Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP

