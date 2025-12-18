Legia Warszawa - Lincoln. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 3, a jego fragmenty będą pokazywane także w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Lincoln. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach stała się obiektem drwin w środowisku piłkarskim, a frustracja jej kibiców sięgnęła już chyba zenitu. Zespół ze stolicy w ostatnim występie przegrał z Piastem Gliwice, co oznacza, że nie zwyciężył już od 23 października, a od tamtego dnia rozegrał 11 spotkań.

Legia znajduje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a w Lidze Konferencji nie ma już szans na awans do fazy pucharowej. Być może sytuację szybko odmieni przyjście Marka Papszuna, ale zanim to nadejdzie, "Wojskowych" czeka ostatni do rozegrania w LK i w tym roku kalendarzowym mecz.

Dzisiejszym rywalem Legii będzie Lincoln Red Imps, czyli dobrze już znany w Polsce zespół z Gibraltaru. Lincoln w tegorocznej edycji rozgrywek sprawił niejedną sensację, najpierw pokonując u siebie 2:1 Lecha Poznań, a w ostatniej kolejce w takim samym stosunku także Sigmę Ołomuniec. Gibraltarczycy u siebie są niepokonani i wygrali dwa z trzech spotkań, ale na dwóch wyjazdach zaliczyli już dwie porażki. To właściwie jedyny dobry prognostyk przed dzisiejszym starciem dla Warszawiaków. Choć Legia nie ma szans na awans, to wciąż może pomóc Ekstraklasie umacniać się w rankingu ligowym, a także walczyć o swoją pozycję w klubowej klasyfikacji.

