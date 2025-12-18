Przed Igą Świątek i jej sztabem sporo wyzwań. Końcem grudnia meldują się w Shenzen, gdzie polska tenisistka weźmie udział w turnieju pokazowym World Tennis Continental Cup. A później już wielkoszlemowe Australian Open, które rozpocznie się 12 stycznia i potrwa do 1 lutego. Jednak wcześniej i Polkę i jej team czeka trochę odpoczynku.

Iga przebywa na razie w Warszawie, gdzie ostatnio zainaugurowała pilotażowy program stypendialny swojej nowej fundacji wspierającej młodych sportowców. "Chciałam stworzyć program, który realnie pomaga utalentowanym sportowcom na ich drodze. Zależało mi, aby nie było to tylko i wyłącznie wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy, ekspertów. Wiem z własnego doświadczenia, jak ważne są oba te elementy, zarówno na początku kariery, jak również w jej trakcie" - opowiadała na spotkaniu ze stypendystami.

W stolicy jest również Wim Fissette, trener, z którym Świątek współpracuje od roku. Okazuje się, że Belg znalazł chwilę na realizację pewnej wyjątkowej inicjatywy. A potem doszło do zwrotu akcji.

Niecodzienne wieści ws. trenera Świątek. Czegoś takiego jeszcze nie było

Wim Fissette pojawił się ostatnio na korcie, na którym to udzielił lekcji tenisa trzem doskonale znanym Polakom kobietom: modelce i prowadzącej "Dzień dobry TVN" Paulinie Krupińskiej-Karpiel, aktorce Joannie Koroniewskiej i dziennikarce Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej. Wszystko w szczytnym celu, bowiem właśnie to trio charytatywnie wylicytowało spotkanie z belgijskim szkoleniowcem.

"Bal, licytacja… i nagle kort. Trzy kobiety, które kochają sport i tenis, spotkały się na jednym korcie - a wszystko dlatego, że na Balu Fundacji TVN wylicytowałyśmy coś absolutnie wyjątkowego. Razem z Joanna Koroniewską i Katarzyną Kolendą-Zaleską trenowałyśmy z Wimem Fissette'em, trenerem Igi Świątek" - obwieściła Krupińska w mediach społecznościowych.

Był zaszczyt, była frajda, świetne wskazówki i masa dobrej energii

To nie wszystko. Poinformowała również o decyzji w sprawie wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doszło do zwrotu akcji i przekazany Krupińskiej, Koroniewskiej oraz Kolendzie-Zaleskiej przedmiot należący do Świątek został "puszczony" dalej w świat. Wspaniały gest może być zaskoczeniem nawet dla oswojonego z ludzką dobrocią Jerzego Owsiaka. "Rakieta z podpisem Igi trafia na licytację WOŚP. Bo pomaganie to zawsze wygrany mecz" - ogłosiła, publikując materiały prosto z kortu.

Na zdjęciu trener Wim Fissette oraz Iga Świątek DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek ARNE DEDERT/DPA AFP