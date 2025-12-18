Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyjątkowa szansa polskich klubów. Tak Lech, Jagiellonia i Raków przejdą do historii

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Przed ostatnią kolejką Ligi Konferencji trzy polskie drużyny mogą przejść do historii. Raków Częstochowa jest już pewny gry w fazie pucharowej, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok mają duże szanse, by dołączyć do zespołu trenera Marka Papszuna. To byłby ewenement w występach polskich drużyn w europejskich pucharach.

Piłkarze dwóch drużyn walczą o piłkę na boisku podczas meczu, osoby ubrane są w niebieskie oraz żółto-czerwone stroje sportowe, dynamiczna akcja rozgrywa się na tle trybun.
Lech i Jagiellonia walczą o awans do fazy pucharowej Ligi Konfernecjifot. Wojciech WojtkielewiczEast News

Zespoły z Ekstraklasy nie mają łatwo, gdy przychodzi im rywalizować na arenie międzynarodowej. Przez 70 lat największymi sukcesami był finał Górnika Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów, a także półfinały Widzew i Legii Warszawa w Pucharze Europy. Było to tak dawno, że coraz mniej kibiców o tym pamięta.

Zobacz również:

Łukasz Piszczek zagrał w barwach Fundacji Widzewa
Reprezentacja

Tak Piszczek widzi kadrę Urbana przed barażami. "To wielki atut Polaków w walce o mundial"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Częściej polskie kluby w europejskich pucharach zawodziły. A klęski z drużynami z Estonii, Gruzji, Azerbejdżanu, a ostatnio nawet z Gibraltaru zapisywały czarne karty występów na arenie międzynarodowej. "Awans do europejskich pucharów to dla polskich klubów pocałunek śmierci" - mówił lata temu Michał Probierz.

    Tylko cztery razy dwa polskie kluby dotrwały do wiosny

    Dla polskich klubów przebrnięcie kilku rund eliminacji było nieosiągalne, a do tego w rezultacie taki zespół miał często problemy w krajowych rozgrywkach. Wystarczy przypomnieć, że tylko trzy razy nad Wisłą gościliśmy fazę grupową Ligi Mistrzów (dwa razy Legia, raz Widzew). A tak naprawdę drużyn, którym udało się przetrwać w europejskich pucharach do wiosny, było zaledwie kilka.

    Zobacz również:

    Luis Palma i Juljan Shehu w walce o piłkę
    Ekstraklasa

    Media: Rekord transferowy w Ekstraklasie? Czyste szaleństwo, na stole 5 milionów euro

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński

      A tylko cztery razy się zdarzyło, by w tym samym sezonie dwa polskie zespoły były w nich nadal po przerwie zimowej. W sezonie 1969/1970 Legia dotarła do półfinału Pucharu Europy i ostatnie spotkanie rozegrała w połowie kwietnia. Z kolei Górnik Zabrze awansował aż do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, który rozegrano 29 kwietnia 1970 roku. Sytuacja powtórzyła się już sezon później. Tym razem Legia zagrała na wiosnę w ćwierćfinale PE, a Górnik dotarł do tego samego etapu w PZP.

      Na kolejny taki sukces na polską miarę trzeba było czekać ponad 40 lat. W sezonie 2011/2012 Wisła Kraków i Legia Warszawa na wiosnę wystąpiły w 1/16 finału Ligi Konferencji. I nastąpiła kolejna przerwa, tym razem do poprzedniego sezonu. W Lidze Konferencji świetnie spisały się Jagiellonia i Legia. I na wiosnę sezonu 2024/2025 znów można było się emocjonować występami polskiej drużyny. Obie dotarły do ćwierćfinału.

      Zobacz również:

      Marek Papszun i Leonardo Rocha
      Ekstraklasa

      Papszun jeszcze nie odszedł, a tu takie wieści. To może być wielki powrót do Rakowa

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński

        Teraz polskie drużyny mogą pójść krok dalej. Raków, Lech i Jagiellonia stoją przed szansą, by wiosną były wciąż trzy polskie zespoły w europejskich pucharach. Tego jeszcze nigdy nie było w polskiej piłce na arenie międzynarodowej. Zapewnione ma to już Raków, a w ostatniej kolejce może nawet bezpośrednio awansować do 1/8 finału.

        Trudne zadanie Lecha i Jagiellonii

        W trudniejszej sytuacji są zespoły z Poznania i Białegostoku. W czwartek okaże się, czy zakwalifikują się do fazy pucharowej. Jagiellonia ma osiem punktów, Lech o jeden mniej. W poprzednim sezonie taki dorobek dał awans do 1/16 finału. Teraz to może okazać się za mało, a w ostatniej kolejce zagrają na wyjazdach. Trudniejszego rywala ma zespół trenera Adriana Siemieńca, który w Holandii zmierzy się z AZ Alkmaar. Remis jednak powinien wystarczyć do awansu, a porażka też przy sprzyjających wynikach innych drużyn.

        Zobacz również:

        Wyjątkowa transmisja łączona Ligi Konferencji UEFA 18 grudnia w kanałach Polsat Sport
        Liga Konferencji

        Wyjątkowa transmisja łączona Ligi Konferencji UEFA 18 grudnia w kanałach Polsat Sport

        Łukasz Olszewski
        Łukasz Olszewski

          Lech zagra w Ołomuńcu z Sigmą, która ma tyle samo punktów. W przypadku porażki zespół Nielsa Frederiksena będzie musiał oglądać się na wyniki trzech drużyn, które są poniżej 24. miejsca, a mogą poznaniaków wyprzedzić. Najłatwiejszego rywala ma Zrinjski, który zmierzy się z Rapidem Wiedeń, jedynym zespołem, który nie zdobył nawet punktu. Pozostali przeciwnicy nie będą faworytami. Fiński KuPS zagra na wyjeździe z Crystal Palace, a Breidablik z liderem LK - Strasbourgiem.

          Zobacz również:

          Jonatan Braut Brunes i Karol Struski w barwach Rakowa Częstochowa
          Liga Konferencji

          Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

          Aleksy Kiełbasa
          Aleksy Kiełbasa
          Mężczyzna w sportowym stroju i czapce z daszkiem, z brodą oraz okularami, uśmiecha się, stojąc na tle tablicy z logotypami sponsorów oraz napisami Ekstraklasa.
          Marek PapszunBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News
          Mężczyzna w czarnej kamizelce i jasnych dżinsach idzie po stadionie, w tle widoczne puste krzesełka w kolorach czerwonym i niebieskim.
          Adrian SiemieniecGrzegorz Wajda/REPORTER East News
          "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". 2. miejsce Aleksandry Mirosław w tegorocznym plebiscycie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja