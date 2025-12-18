Zespoły z Ekstraklasy nie mają łatwo, gdy przychodzi im rywalizować na arenie międzynarodowej. Przez 70 lat największymi sukcesami był finał Górnika Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów, a także półfinały Widzew i Legii Warszawa w Pucharze Europy. Było to tak dawno, że coraz mniej kibiców o tym pamięta.

Częściej polskie kluby w europejskich pucharach zawodziły. A klęski z drużynami z Estonii, Gruzji, Azerbejdżanu, a ostatnio nawet z Gibraltaru zapisywały czarne karty występów na arenie międzynarodowej. "Awans do europejskich pucharów to dla polskich klubów pocałunek śmierci" - mówił lata temu Michał Probierz.

Tylko cztery razy dwa polskie kluby dotrwały do wiosny

Dla polskich klubów przebrnięcie kilku rund eliminacji było nieosiągalne, a do tego w rezultacie taki zespół miał często problemy w krajowych rozgrywkach. Wystarczy przypomnieć, że tylko trzy razy nad Wisłą gościliśmy fazę grupową Ligi Mistrzów (dwa razy Legia, raz Widzew). A tak naprawdę drużyn, którym udało się przetrwać w europejskich pucharach do wiosny, było zaledwie kilka.

A tylko cztery razy się zdarzyło, by w tym samym sezonie dwa polskie zespoły były w nich nadal po przerwie zimowej. W sezonie 1969/1970 Legia dotarła do półfinału Pucharu Europy i ostatnie spotkanie rozegrała w połowie kwietnia. Z kolei Górnik Zabrze awansował aż do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, który rozegrano 29 kwietnia 1970 roku. Sytuacja powtórzyła się już sezon później. Tym razem Legia zagrała na wiosnę w ćwierćfinale PE, a Górnik dotarł do tego samego etapu w PZP.

Na kolejny taki sukces na polską miarę trzeba było czekać ponad 40 lat. W sezonie 2011/2012 Wisła Kraków i Legia Warszawa na wiosnę wystąpiły w 1/16 finału Ligi Konferencji. I nastąpiła kolejna przerwa, tym razem do poprzedniego sezonu. W Lidze Konferencji świetnie spisały się Jagiellonia i Legia. I na wiosnę sezonu 2024/2025 znów można było się emocjonować występami polskiej drużyny. Obie dotarły do ćwierćfinału.

Teraz polskie drużyny mogą pójść krok dalej. Raków, Lech i Jagiellonia stoją przed szansą, by wiosną były wciąż trzy polskie zespoły w europejskich pucharach. Tego jeszcze nigdy nie było w polskiej piłce na arenie międzynarodowej. Zapewnione ma to już Raków, a w ostatniej kolejce może nawet bezpośrednio awansować do 1/8 finału.

Trudne zadanie Lecha i Jagiellonii

W trudniejszej sytuacji są zespoły z Poznania i Białegostoku. W czwartek okaże się, czy zakwalifikują się do fazy pucharowej. Jagiellonia ma osiem punktów, Lech o jeden mniej. W poprzednim sezonie taki dorobek dał awans do 1/16 finału. Teraz to może okazać się za mało, a w ostatniej kolejce zagrają na wyjazdach. Trudniejszego rywala ma zespół trenera Adriana Siemieńca, który w Holandii zmierzy się z AZ Alkmaar. Remis jednak powinien wystarczyć do awansu, a porażka też przy sprzyjających wynikach innych drużyn.

Lech zagra w Ołomuńcu z Sigmą, która ma tyle samo punktów. W przypadku porażki zespół Nielsa Frederiksena będzie musiał oglądać się na wyniki trzech drużyn, które są poniżej 24. miejsca, a mogą poznaniaków wyprzedzić. Najłatwiejszego rywala ma Zrinjski, który zmierzy się z Rapidem Wiedeń, jedynym zespołem, który nie zdobył nawet punktu. Pozostali przeciwnicy nie będą faworytami. Fiński KuPS zagra na wyjeździe z Crystal Palace, a Breidablik z liderem LK - Strasbourgiem.

