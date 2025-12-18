A jednak to nie plotki o Lewandowskim. Sensacja potwierdzona. Ogłosili to w środku nocy
Potwierdzają się sensacyjne doniesienia mówiące o transferowym hicie z udziałem Roberta Lewandowskiego. "Mundo Deportivo" odwołuje się do doniesień BBC mówiących o poważnym zainteresowaniu Polkiem jednego z klubów zza Oceanu, dodając kulisy całej sprawy. Jak czytamy, 37-latek jest po rozmowach z przedstawicielem potencjalnego nowego pracodawcy, a ten przedstawił mu lukratywną ofertę, podobną do tej, jaką wcześniej w Stanach Zjednoczonych otrzymał Leo Messi.
To właśnie klub genialnego Argentyńczyka był wcześniej wymieniany jako potencjalny trop, który mógłby obrać Robert Lewandowski po wygaśnięciu obowiązującego do końca sezonu kontraktu z FC Barcelona, jeśli ten nie zostanie przedłużony.
Tymczasem wczoraj napłynęły zaskakujące czy sensacyjne wręcz wieści o tym, że parol na kapitana reprezentacji Polski obrał inny klub występujący w amerykańskiej Major Soccer League, a mianowicie Chicago Fire.
Włodarze Chicago Fire przeprowadzili pozytywne rozmowy z napastnikiem Barcelony Robertem Lewandowskim w sprawie transferu do Major League Soccer. (...) Źródła BBC Sport poinformowały, że Lewandowski jest otwarty na ten transfer i prawdopodobnie kwestia jego wynagrodzenia nie będzie stanowić problemu
W środku nocy ze środy na czwartek doniesienia brytyjskich dziennikarzy potwierdził kataloński dziennik "Mundo Deportivo", poszerzając je o nowe wątki.
Media: Chicago Fire walczy o transfer Roberta Lewandowskiego. Jest potwierdzenie
Jak czytamy, do Barcelony pofatygował się sam Gregg Berhalter, czyli były selekcjoner Stanów Zjednoczonych, a obecnie trener ekipy Chicago Fire, a w hotelu w samym sercu miasta ugościł go nie tylko Robert Lewandowski, ale i jego przedstawiciel - Pini Zahavi.
52-latek miał próbować namówić Polaka na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych niezwykle interesującą propozycją.
Przedstawił mu bardzo atrakcyjny projekt. Obejmuje on lukratywną ofertę, która - podobnie jak Inter Miami zrobił w przypadku Messiego - zapewniłaby polskiemu napastnikowi dodatkowe dochody poprzez kontrakty z różnymi amerykańskimi markami
"Mundo Deportivo" zaznacza przy tym, że nasz rodak rzeczywiście pozytywnie odniósł się do tej propozycji, lecz daje sobie czas w kwestii decyzji dotyczącej swojej dalszej kariery. A bez względu na to, jak potoczy się dalej jego piłkarska ścieżka, przyszłość jego rodziny będzie związana z Barceloną jako miastem. Lewandowscy są bowiem szczęśliwi w stolicy Katalonii, gdzie Anna Lewandowska prowadzi także własne interesy.