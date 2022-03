Tours VB – PGE Skra Bełchatów 3:1. Skrót meczu. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Siatkarze PGE Skry Bełchatów przegrali na wyjeździe z Tours VB 1:3 w drugim meczu półfinałowym Pucharu CEV. W pierwszym spotkaniu bełchatowianie wygrali we własnej hali 3:2. W tej sytuacji to drużyna z Francji awansowała do finału, w którym zmierzy się z Vero Volley Monza.







Tours VB – PGE Skra Bełchatów 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:20)