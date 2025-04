Sabalenka odpowiedziała na porażkę Świątek. Po 79 minutach wszystko było jasne

Za swoją wygraną w Miami Aryna Sabalenka mogłaby sobie kupić kilka modeli bardziej luksusowych aut, nawet porsche, ale jej upór w zdobyciu tej nagrody ma inną podstawę. Gdy dwa lata temu miała przystąpić do finału z Igą Świątek, powiedziała: " Mam dużo samochodów, ale naprawdę chcę wygrać porsche . To dla mnie motywacja".

Wtedy tamto spotkanie znów przegrała, trzeci raz auto przeszło jej koło nosa. Trzy razy grała w Stuttgarcie w finale, trzy razy jej rywalką była tam światowa jedynka (najpierw Ashleigh Barty, później dwukrotnie Świątek, efekt był ten sam. Gdy przegrała po raz trzeci, wycelowała rakietą w samochód, zrobiła zamach, jakby chciała go trafić i uszkodzić. To była oczywiście gra, spontaniczna reakcja, niemniej sporo mówiąca o ambicjach zawodniczki z Mińska. Zapowiedziała: "Gratulacje dla Igi oraz całej jej dużyny. Mam jedno pytanie do sponsorów: czy gdy dotrę do następnego finału, to będę mogła otrzymać jakieś dodatkowe auto?"