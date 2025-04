Uraz Lewandowskiego, błąd Szczęsnego. 7 goli w Barcelonie, nokaut w 98. minucie

Mecz z Celtą zaczął się jak wiele tych domowych Barcelony. "Duma Katalonii" objęła prowadzenie w 12. minucie za sprawą Ferrana Torresa. W wielu przypadkach oznaczałoby to koniec emocji, ale nie w starciu z zespołem z Vigo, który w tym sezonie przyzwyczaił swoich kibiców do "remontad". W sobotę na Montjuic dokonał kolejnej, prowadził już 3:1, ale zdołał wywieźć choćby punktu. Piłkarze Flicka grali do końca, decydujący cios zadali w końcówce.