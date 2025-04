Irytacja Sabalenki na Niemkę sięgnęła zenitu. Ruszyła po telefon. O zdjęciu może być głośno

Nic więc dziwnego, że liderka rankingu WTA miała początkowo pewne problemy z adaptacją do warunków meczowych na tej nawierzchni, choć przecież w Stuttgarcie odbyła już kilka sesji treningowych. Mecz to jednak coś innego niż trening, do tego Mertens grała nadspodziewanie dobrze. Nie myślała o tym, że siedem poprzednich potyczek z Białorusinką zakończyło się jej przegranymi.

