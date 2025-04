Świątek wróciła do gry po przegranym secie. 127 minut batalii z Ostapenko o półfinał

Ponad dobę później została wyłoniona przeciwniczka dla naszej reprezentantki w ćwierćfinale imprezy. Po trzysetowej batalii okazała się nią Jelena Ostapenko. Łotyszka pokonała po emocjonującym starciu Emmę Navarro 7:5, 3:6, 6:2 . Dzięki temu dostaliśmy szósty bezpośredni pojedynek pomiędzy Świątek i Ostapenko. Dotychczasowy bilans był bardzo niekorzystny z perspektywy Igi i wynosił 0-5. Nigdy wcześniej nie grały jednak ze sobą na mączce. Polka dostała zatem szansę, by przełamać się na swojej ulubionej nawierzchni.

WTA Stuttgart: Trzysetowe starcie Świątek - Ostapenko. Aleksandrowa poznała rywalkę w półfinale

Ostapenko wygrała losowanie i wybrała serwis. W związku z tym to ona rozpoczynała pojedynek. Świątek od razu próbowała atakować podanie przeciwniczki, ale miała problem ze zmieszczeniem returnu w korcie. W związku z tym Jelena pewnie zgarnęła premierowego gema. Po chwili testowany był serwis Igi. Niestety, Polka nie poradziła sobie najlepiej. Chociaż zgarnęła pierwszy punkt drugiego rozdania, to potem popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. Naszej tenisistce wyraźnie brakowało pierwszego podania i Łotyszka doskonale to wykorzystała. Mistrzyni Roland Garros 2017 wywalczyła przełamanie i wyszła na prowadzenie 2:0. Po chwili 27-latka miała już trzy "oczka" przewagi.