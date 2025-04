Huśtawka emocji w Warszawie. Rewanż za półfinał, Michał Winiarski ma problem

Chociaż po kilku akcjach w stolicy Aluron CMC Warta prowadziła 6:3, gospodarze szybko odpowiedzieli. Kiedy Bartosz Kwolek nie utrzymał w boisku zagrywki Linusa Webera, PGE Projekt prowadził 10:7. Zawiercianie również szybko odrobili jednak straty. Z pola serwisowego pomógł Miguel Tavares i był remis 12:12. Po kilku minutach wyrównanej gry znów odskoczyli warszawianie. Ponownie pomogły zagrywki Webera, do tego Niemiec znakomicie prezentował się w ataku. Trzy punkty przewagi wystarczyły, by utrzymać ją do końca partii. PGE Projekt wygrał 25:22, Weber zdobył siedem "oczek".