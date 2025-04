Iga Świątek nie zdołała przerwać fatalnej passy w meczach przeciwko Jelenie Ostapenko. Teraz w Stuttgarcie zmierzyły się ze sobą po raz szósty i szósty raz górą była Łotyszka, która wygrała 6:3, 3:6, 6:2 . Wcześniej pokonała Polkę w Birmingham (2019), Indian Wells (2021), Dubaju (2022), US Open (2023) oraz w Dosze (2025). Iga kończy swoją przygodę z Porsche Tennis Grand Prix na ćwierćfinale, a to oznacza, że nie obroni zdobytych przed rokiem punktów. Wówczas dotarła do półfinału, ulegając późniejszej triumfatorce imprezy Jelenie Rybakinie 3:6, 6:4, 3:6.

