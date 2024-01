Siatkarze triumfują, Mateusz Bieniek "zaryzykował". Karol Kłos aż nie wytrzymał. Co za reakcja

Fani siatkówki mają wiele powodów do zadowolenia po sobotniej Gali Mistrzów Sportu. Nagrodę dla trenera roku otrzymał Nikola Grbić, z kolei Aleksander Śliwka zajął wysokie, trzecie miejsce w głosowaniu na najlepszego sportowca minionych 12 miesięcy. Bezkonkurencyjna okazała się z kolei reprezentacja Polski, którą ogłoszono drużyną roku. To właśnie do tego sukcesu żartobliwie nawiązał Mateusz Bieniek, który z racji obowiązków klubowych nie mógł pojawić się na ceremonii wręczenia statuetek.