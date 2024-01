Bartosz Kurek w wielkiej formie. Co za występ kapitana reprezentacji Polski!

Nikola Grbić jednak niewątpliwie liczy na to, że Kurek wróci najpierw do zdrowia, a później także do formy i pomoże reprezentacji Polski w najtrudniejszym możliwym wyzwaniu. Biało-Czerwoni na przełomie lipca i sierpnia staną przed szansą na przełamanie "klątwy ćwierćfinałów igrzysk olimpijskich". Już bardzo długo trwa w naszym kraju oczekiwanie na medal igrzysk olimpijskich, który siatkarze przywiozą w końcu do Polski.