Śliwka przekazał nowe wieści ws. kontuzji. Padła ważna data

Podczas sobotniej gali siatkarze grali pierwsze skrzypce. Zaczęło się od kategorii "Trener Roku", a nagroda powędrowała do Nikoli Grbicia , selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy. Inaczej być nie mogło, wszak kadra pod wodzą Serba wywalczyła wszystko, co było do zdobycia w minionym roku. Poczynając od Ligi Narodów, przez tytuł mistrzów Europy, po kwalifikację na igrzyska olimpijskie do Paryża.