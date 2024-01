Siatkarz polskiej kadry pogrążył wicemistrzów Polski. Grbić nie pomógł byłemu klubowi

Przy zagrywkach Norberta Hubera jastrzębianie zmniejszyli jednak straty do punktu. Mimo wszystko gospodarze utrzymali przewagę. Raz była mniejsza, raz większa, ale ZAKSA cały czas imponowała skutecznością w ataku - w pierwszym secie aż 71 procent. Przed końcówką kędzierzynianie mieli trzy punkty zaliczki, gdy Łukasz Kaczmarek zaskoczył serwisem Tomasza Fornala . Mimo to goście byli bliscy wyrównania - w ostatniej akcji blokiem zatrzymał ich jednak Andreas Takvam .

Jastrzębski Węgiel odrabia straty. Norbert Huber w formie

Dziesiątkowana kontuzjami ZAKSA w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań . Przegrała połowę meczów w PlusLidze, a po ostatniej porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie - i wygranej PSG Stali Nysa ze Ślepskiem Malow Suwałki - straciła szansę na obronę TAURON Pucharu Polski. To spore wydarzenie, bo kędzierzynianie wygrali cztery ostatnie turnieje finałowe.

W drugim secie sobotniego spotkania, po sprytnym zagraniu Benjamina Toniuttiego, to mistrzowie Polski prowadzili 9:7. Kiedy przy siatce czujnie zagrał Huber, były zawodnik ZAKS-y, a w ataku pomylił się Daniel Chitigoi, przewaga wzrosła do czterech punktów. Jastrzębianom zdarzył się jednak słabszy moment, Chitigoi popisał się asem serwisowym, i to kędzierzynianie prowadzili 16:15.