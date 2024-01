Zaczęło się od Grbicia. Następnie scena należała do polskich siatkarzy

Zaczęło się od kategorii "Trener Roku", gdzie nagroda powędrowała do Nikoli Grbicia, selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy . Inaczej być nie mogło, wszak kadra pod wodzą Serba wywalczyła wszystko, co było do zdobycia w minionym roku. Poczynając od Ligi Narodów, przez tytuł mistrzów Europy, po kwalifikację na igrzyska olimpijskie do Paryża .

Śliwka: Chcielibyśmy podziękować najlepszym kibicom na świecie

A nasz zawodnik kontynuował: - To do was próbujemy się dostosować naszym poziomem i to wam dedykujemy wszystkie medale i trofea, które przyszło nam zdobyć. Bądźcie z nami, trzymacie za nas kciuki, a my zrobimy wszystko, aby osiągać dalsze sukcesy - podkreślił Śliwka.