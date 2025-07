Brazylijczycy w fazie wstępnej Ligi Narodów siatkarzy przegrali tylko jeden z dwunastu meczów i do turnieju finałowego przystąpili z pierwszego miejsca Chińczycy wygrali tylko trzy mecze. I choć potrafili sprawić sensację, pokonując m.in. Kubę, to wystąpili w Ningbo tylko dlatego, że byli gospodarzem turnieju. Mimo że Vital Heynen w przedmeczowej rozmowie z VolleyballWolrd zapewniał, że jego zespół jeszcze nigdy w historii nie trenował tak dobrze, jak w ostatnich dniach, można było odbierać to bardziej jako sposób motywowania siatkarzy niż opis stanu faktycznego.