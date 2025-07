Sensacja stała się faktem. Wygrali z Polską, a teraz taka katastrofa

Kubańczycy to rewelacja turnieju w Gdańsku. Najpierw po wyrównanym boju pokonali Bułgarię, potem sprawili sensację, pokonując Polskę. Postawili się też mistrzom olimpijskim z Francji, przegrywając z nimi po tie-breaku. To wszystko sprawiło, że awans do turnieju finałowego Ligi Narodów stał się dla drużyny z Karaibów niezwykle realny.