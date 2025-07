Mistrzowie świata mieli problem, a potem taka odpowiedź. Siatkarski hit w cieniu tajfunu

Włosi zakończyli fazę wstępną Ligi Narodów na drugim miejscu, Kubańczycy na siódmym. Drużyna z Europy grała równo we wszystkich trzech dotychczasowych turniejach, przegrała tylko dwa razy, pokonując m.in. Polskę. Z kolei Kuba rywalizowała o miejsce w turnieju finałowym do ostatniego meczu w Gdańsku, gdzie kończyła pierwszą część rozgrywek. W Ergo Arenie wygrała 3:2 z Polską, ale na koniec niespodziewanie przegrała z Chinami i musiała do samego końca drżeć o przepustki do Ningbo.