Selekcjoner reprezentacji Polski zabrał do Chin 15 zawodników. Kadra meczowa może jedna liczyć tylko 14. Już we wtorek Grbić zdecydował, z którego zawodnika zrezygnuje i oficjalnie to ogłosił.

Po pierwszych dniach w Chinach polscy siatkarze dostrzegli pewne niedociągnięcia organizatorów , co dość tajemniczo sugerował Szalpuk. Przyjmujący uciął jednak temat, twierdząc, że trener prosił drużynę, by nie skupiała się na tych niedogodnościach .

- Jesteśmy w dobrym momencie, zwycięstwo z Francją dało nam dużo pewności siebie i było bardzo ważne. Przegraliśmy z Bułgarią i to była dla każdego trudna sytuacja. Dobra gra jest najważniejsza, do tego wygraliśmy mecz. Są rzeczy, które mogą nam pomóc, byśmy byli spokojni i grali swoją najlepszą wersje. Mam tylko nadzieję, że rozegramy nasz najlepszy mecz. Zobaczymy, co nam to na koniec da - mówi Grbić.