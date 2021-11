Pogrom! AZS nie dał rywalowi szans

Przed spotkaniem można było zastanawiać się, czy Cuprum stać na sprawienie niespodzianki. Zespół Pawła Ruska rozgrywa na razie niezły sezon, choć nie do końca oddają to wyniki. AZS z kolei po falstarcie złapał odpowiedni rytm, wygrywając cztery mecze z rzędu.



Na początku spotkania gospodarze bardzo dobrze pracowali wyblokiem, dzięki czemu stworzyli sobie kontry, zamienione na punkt (3:1). Lubinianie nie zamierzali oddać pola, a gdy na blok nadział się Karol Butryn, to na tablicy wyników znów pojawił się remis (8:8). Od tego momentu długo ekipy prowadziły rywalizację punkt za punkt. AZS ponownie objął prowadzenie, gdy z trudnej piłki w ataku pomylił się Marcin Waliński. Kilka akcji później zablokowani zostali Wojciech Ferens i Remigiusz Kapica (20:16). Olsztynianie nie wypuścili wypracowanej przewagi z rąk, pewnie zamykając odsłonę.



Indykpol AZS Olsztyn kontynuował dominację

Nakręceni podopieczni Marco Bonitty starali się iść za ciosem. Dzięki dobrej kontrze w wykonaniu Mateusza Poręby AZS prowadził już 5:2. Przewaga urosła, ponieważ trzy asy serwisowe zaaplikował Karol Butryn (10:4). Gdy lubinianie zdołali już przyjąć, to zablokowany został Waliński. Paweł Rusek szybko próbował coś zmienić, stopniowo wprowadzając rezerwowych. Przyjezdni zdołali wprawdzie zrobić przejście, ale o odrabianiu strat nie było mowy (9:15). Dość szybko set kroczył ku końcowi. Zespoły długo prowadziły grę punkt za punkt, przez co emocji na boisku brakowało. Sytuacji nie zmieniła pogoń gości w końcówce.



Po dość wyrównanym starcie trzeciej odsłony znów to gospodarze jako pierwsi uzyskali przewagę. Znacznie dołożył się do niego Torey DeFalco, który świetnie zakończył akcję z trudnej piłki. Niedługo później Amerykanin dołożył punktową zagrywkę (10:6). Cuprum miało sytuacje, by odrobić część strat, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Dzięki temu AZS pewnie utrzymywał dystans nad przeciwnikiem (17:13). W końcówce na blok nadziali się Ferens i Kapica. Wtedy było wiadomo, że spotkanie zaraz się zakończy. Tak też się stało. Gospodarze błyskawicznie zrobili swoje i zapewnili sobie trzy punkty do tabeli.

Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)



MVP: Torey DeFalco



Przyjęcie: 58% (30%) - 44% (25%)

Atak (skuteczność): 65% - 44%

Blok: 9 - 2

Asy (błędy): 7 (20) - 2 (13)