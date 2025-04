Siatkówka bez zmian na igrzyskach olimpijskich. Polacy w Paryżu przez to cierpieli

MKOl w środę 9 kwietnia zmiany w programie igrzysk olimpijskich w LA. Taki sam format jak w 2024 roku w Paryżu będzie miał turniej siatkówki. Chodzi o liczbę drużyn i ilość zawodników, którzy mogą być zgłoszeni. Wciąż będzie to wąskie grono. Zarówno 12 drużyn żeńskich jak i męskich, a w nich tylko po 12 zawodników i zawodniczek .

Przepis odnośnie liczby graczy jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych. Tak wąskie kadry są niezrozumiałe, ponieważ siatkówka to sport bardzo intensywny i łatwo o uraz, bądź kontuzję. Idealnie o tym przekonali się wicemistrzowie olimpijscy z Paryża, Polacy .

Polska w Paryżu walczyła z urazami. Mogło być tylko trzech zmienników

Co by się stało, gdyby kolejny zawodnik z tej pozycji nabawił się urazu? W takiej sytuacji nie ma wyjścia i trzeba sobie radzić. Co więcej, w wygranym półfinale z USA (3:2) urazu nabawił się jedyny w kadrze libero, Paweł Zatorski. W tym samym meczu zmieniony przez ból pleców został Marcin Janusz, rozgrywający.