Trzęsienie ziemi w drużynie polskiej siatkarki. Gorące głowy nie wytrzymały

Fenerbahce to jeden z gigantów tureckiej siatkówki, który co roku celuje w najważniejsze trofea. W tym sezonie jedno już sobie zapewnił, zwyciężając w sobotę w finale Pucharu Turcji . Drużyna, w której występuje Magdalena Stysiak , obroniła tytuł sprzed roku, pokonując Eczacibasi Stambuł.

Droga od bohatera do zera okazała się jednak w tureckim klubie bardzo krótka. W środę Fenerbahce rozpoczęło rywalizację o mistrzostwo kraju od wyjazdowego spotkania z Galatasaray. Po wyrównanym meczu drużyna Stysiak przegrała 2:3, ale to, co najciekawsze, wydarzyło się już po meczu.