Polscy siatkarze nie uratowali finału. Klęska w ostatnim secie, koniec marzeń

Kiedy przed rokiem Asseco Resovia dotarła do finału Pucharu CEV, była wyraźnym faworytem w rywalizacji z SVG Luneburg z Niemiec. Z Ziraatem Bankasi sytuacja była już inna, chociaż aż do finałowego dwumeczu siatkarze z Rzeszowa byli w pucharach niepokonani. Tym razem po drugiej stronie było jednak kilka gwiazd światowej siatkówki z Matthew Andersonem i Trevorem Clevenotem na czele . A o ich sile rzeszowianie przekonali się już w pierwszym meczu, który przegrali po tie-breaku .

Dlatego w Turcji Asseco Resovia musiała wygrać. A do tego podnieść się po gorzkiej porażce z Aluron CMC Wartą Zawiercie. W weekend rzeszowianie polegli 0:3 i stracili szanse na półfinał PlusLigi. W środę zespół z Podkarpacia miał być jednak mocniejszy . W pierwszym meczu z Ziraatem nie wystąpił kontuzjowany Bartosz Bednorz , który w środę od początku pokazał, ile znaczy dla drużyny. To po jego bloku Resovia objęła prowadzenie 11:8, a Bednorz w cały secie zdobył pięć punktów, najwięcej w drużynie.

Puchar CEV. Asseco Resovia walczyła z Ziraatem Ankara. Matthew Anderson nie do zatrzymania

Tymczasem od początku drugiego seta Ziraat naskoczył na Resovię zagrywką, w której popisał się środkowy Vahit Savas. Polscy siatkarze od początku seta musieli gonić, ale gdy nieco zbliżali się do rywali, ci odpowiadali udanymi zagraniami. A to zablokowali atak ze środka Dawida Wocha, a to serią asów serwisowych popisał się Anderson. To właśnie Amerykanin ostatecznie pogrążył Resovię. Zdobył zagrywkami aż cztery punkty, a Ziraat potem spokojnie kontrolował grę i wygrał 25:17.