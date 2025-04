Dramat polskiego siatkarza. Pominięcie przez Grbicia, a teraz fatalna wiadomość. "Jest źle"

Mateusz Bieniek pominięty przez Nikolę Grbicia. Powód jest jasny

- Były dyskusje. Ja przedstawiłem swój punkt widzenia, trener swój. Zgodziliśmy się, że muszę doprowadzić moje ciało do tego, by było w stu procentach zdrowe . Trener zgodził się z tym, że teraz jest idealny moment na to, by poświęcić parę miesięcy i dokładnie wyleczyć problemy, które mam od lat. A nie zaleczać i ryzykować, że znowu może coś się wydarzyć - zdradził Bieniek.

Trudne chwile Mateusza Bieńka. "Biorę dużo leków"

Wówczas kibice nie mieli jednak prawdopodobnie świadomości, jak poważny jest problem Bieńka. Urazy wciąż mocno wpływają na jego dyspozycję, co ujawnił w ostatniej rozmowie z redakcją "Sport.pl". W tej sytuacji plany powrotu do reprezentacji musiały zejść na dalszy plan.

31-latka zapytano, czy musi grać na blokadach. Odpowiedź była brutalna. - Na blokadach nie, ale biorę dużo leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Kontrolujemy ze sztabem medycznym ten stan zapalny, by nie doszło do jego wzrostu. Dużo czasu spędzamy z fizjoterapeutami na siłowni, żeby minimalizować ryzyko. Głęboko wierzę, że do końca sezonu dam radę, a potem już będę miał czas, by to wyleczyć i w przyszłym sezonie móc grać od początku - dodał siatkarz.