Gwiazdor pominięty przez Grbicia. Ujawnił, czy się kontaktowali. Krótka odpowiedź

Szalenie szybko minął sezon klubowy w siatkówce. Do rozegrania drużynom pozostały już tylko najważniejsze spotkania. Choćby w Polsce za zaledwie kilka dni poznamy zdobywców krajowego pucharu, a następnie finalistów PlusLigi. To odpowiedni moment na przekazanie pierwszych szczegółów dotyczących zmagań reprezentacyjnych. Fanów długo w niepewności nie trzymał Nikola Grbić, który już upublicznił listę powołanych.

A w niej doszło do sporej liczby zaskoczeń. W Lidze Narodów nie zagrają między innymi Marcin Janusz oraz Grzegorz Łomacz, czyli dwaj rozgrywający ze srebrnej kadry z Paryża. Na zgrupowanie do Spały, ku zaskoczeniu licznej grupy kibiców, nie wybierze się także Bartosz Kwolek. I to pomimo naprawdę dobrych występów w PlusLidze. Wraz z Aluron CMC Wartą wciąż jest on w grze o najwyższe laury, a po klubowych spotkaniach o wysoką stawkę uda się na zasłużone wakacje.

Czy jest z tego powodu rozczarowany? O tym między innymi opowiedział w rozmowie ze "Sport.pl". "Nie" - oznajmił spytany o to, czy to dla niego drażliwy temat. Ciekawszy wątek dotyczy kontaktów z Nikolą Grbiciem. "Nie rozmawialiśmy w trakcie sezonu" - wyznał bez ogródek przyjmujący. Jednocześnie zamierza wspierać on kadrę najbliższych miesiącach. "Życzę chłopakom jak najlepiej i mam nadzieję, że pokażą się jak najlepiej w Lidze Narodów i na mistrzostwach świata. Mam nadzieję, że znowu popchną do przodu nasz wózek zwany siatkówką" - powiedział.

Poważne problemy Mateusza Bieńka. Grbić wiedział co robi, chodzi o zdrowie

Podczas rozmowy padł także temat Mateusza Bieńka. On także nie znalazł się na liście, ale ze zdecydowanie innych powodów. Środkowy gra co prawda w lidze, lecz jego sytuacja nie wygląda kolorowo. "Jego stan zdrowia jest na dramatycznym poziomie i ta przerwa od reprezentacji jak najbardziej mu się należała. To jest dobra decyzja, żeby dać mu odpocząć, bo nie ma sensu ciągnąć zawodnika kolejny raz na kadrę, żeby wracał do klubu z kontuzją i tracił kolejne pół sezonu, żeby się "zaleczyć" i dograć sezon, bo inaczej tego nie można nazwać" - zakończył Bartosz Kwolek.

Przyjmujący w akcji pojawi się 12 kwietnia. W sobotę o 18:00 rozpocznie się półfinał Pucharu Polski pomiędzy jego Aluron CMC Wartą a PGE Projektem Warszawa.

Bartosz Kwolek w meczu Ligi Narodów w 2019 roku / Kamil Krzaczyński / AFP

Bartosz Kwolek / Krzemiński Jordan / AKPA