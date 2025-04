Po reorganizacji rozgrywek Billie Jean King Cup w finałowym turnieju w Shenzhen znajdzie się tylko osiem drużyn. Dwa miejsca zostały już zajęte - przez Chinki, jako gospodarza zmagań, oraz Włoszki. Te ostatnie bronią tytułu mistrzyń świata, wywalczonego w listopadzie w Maladze. Teraz jednak finałowy turniej odbędzie się wcześniej, już w drugiej połowie września. To decyzja z ostatnie chwili, dobra dla gwiazd światowego tenisa. Tyle że prawdopodobnie i tak zbyt wiele ich do Shenzhen nie przyjedzie - to już kwestie wyborów tenisistek, także dotyczących gry w elimnacjach.

Australia, Kazachstan i Kolumbia w grze o miejsce w finałach BJK Cup. Kluczowe już pierwsze spotkanie

Jest za to prawdopodobne, że przywilej gry w Chinach uzyska Jelena Rybakina, która dla gry w kadrze Kazachstanu zmieniła swoje indywidualne plany. Miała w Stuttgarcie bronić tytułu WTA 500, gdy rok temu najpierw w półfinale ograła Igę Świątek, a później w finale Martę Kostiuk. Uznała jednak, że wybierze się do Brisbane, gdzie na twardych kortach Australia była gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego w ramach Billie Jean King Cup. I gdyby Kazaszki przyjechały osłabione, bez dwóch swoich gwiazd, zapewne to Australijki byłyby faworytkami do awansu. A tak rzeczywistość brutalnie je zweryfikowała.