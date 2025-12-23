Nikola Grbić znowu pojawił się w Polsce. Ten gest wywołał ogromne poruszenie

Nikola Grbić zapewne dopiero w kwietniu 2026 roku ogłosi powołania na kolejny sezon reprezentacyjny, a do tego momentu ma czas, by oglądać kandydatów do gry w kadrze w akcji. Serbski selekcjoner co jakiś czas pojawia się na trybunach podczas meczów PlusLigi, bacznie obserwując zarówno tych zawodników, których już zapraszał na zgrupowania, jak i potencjalnych debiutantów.

Działalność szkoleniowca w Polsce nie ogranicza się jednak tylko do pojawiania się w siatkarskich halach. Ostatnio Grbić znowu wywołał ogromne poruszenie, ponieważ po raz kolejny pojawił się w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży będącej częścią Instytutu Matki i Dziecka.

Nikola Grbić spotkał się z pacjentami. "Dziękujemy za prezenty"

O wizycie Serba poinformowała Fundacja Herosi, z którą już od kilkunastu lat współpracuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Siatkarze, siatkarki oraz trenerzy i kibice aktywnie angażują się w działania na rzecz dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi, a jedną z takich aktywności są właśnie spotkania z przedstawicielami środowiska.

"To już kolejna wizyta trenera, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i radością. Dziękujemy za prezenty, ale przede wszystkim za czas, uwagę i atmosferę, którą ze sobą przyniósł - za opowieści z życia kadry, sportowe ciekawostki, rozmowy i każdy uśmiech" - poinformowała Fundacja Herosi w mediach społecznościowych.

Trener "Biało-Czerwonych" na spotkanie z małymi pacjentami zabrał srebrny medal olimpijski wywalczony przez reprezentację w Paryżu. Ten, jak przekazała Fundacja, zrobił ogromne wrażenie na pacjentach placówki.

Dla naszych podopiecznych takie spotkania to coś więcej niż wizyta – to prawdziwy zastrzyk mocy. Dziękujemy za bycie z nami i za serce, które pan daje dzieciom

Wizyta Grbicia w klinice to nie jedyna aktywność ze strony środowiska siatkarskiego. Kilka dni temu Fundacja Herosi poinformowała o wsparciu ze strony PGE GiEK Skry Bełchatów - siatkarze oraz członkowie sztabu zespołu zafundowali prezenty świąteczne dla podopiecznych Fundacji. "Prezenty dotarły już do dzieciaków i jesteśmy pewni, że wywołały na ich twarzach przepiękne uśmiechy" - przekazano.

