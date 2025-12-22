Chce polskie obywatelstwo, teraz dołączył do Leona. Klub nadał oficjalny komunikat

W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Bardzo dobrze w jego trakcie spisuje się aktualny mistrz Polski, czyli Bogdanka LUK Lublin. Ekipa prowadzona przez Stephana Antige po 12 rozegranych meczach w PlusLidze zajmuję drugie miejsce i ma na swoim koncie jedynie trzy porażki. Do tego zwyciężyła także swoje pierwsze spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Swój udział w te wyniki ma Daenan Gyimah, czyli kanadyjski środkowy. Dla niego jest to dopiero pierwszy sezon w barwach drużyny z Lublina. 27-latek nie może jednak w Polsce czuć się obco, bowiem jak niedawno wyjawił ma on polskie korzenie.

- W Polsce mieszkali moi pradziadkowie, dziadkowie urodzili się już w Kanadzie - mówił wówczas dla portalu siatkarskieligi.pl.

Co więcej, przyznał on, że planuje ubiegać się o polskie obywatelstwo i poczynił w tym kierunku już pierwsze kroki. Mimo to nie będzie on mógł występować w reprezentacji Polski. Wszystko ze względu na zbliżającą się zmianę regulaminu, która jasno zabrania reprezentowania dwóch różnych krajów w trakcie swojej kariery.

Gyimah zostaje w Lublinie, jest oficjalny komunikat

Takie wieści oznaczają jednak, że niebawem może on stać się krajowym zawodnikiem, co ma ogromne znaczenie w przypadku rozgrywek PlusLigi. W końcu regulamin jasno nakazuje obecność co najmniej trzech siatkarzy z polskim obywatelstwem na boisku. Po uzyskaniu obywatelstwa ten będzie uznawany, jako właśnie krajowy gracz.

Jak się okazuję swoją siatkarską przygodę będzie kontynuował właśnie w Bogdance. Tym samym środkowy dołączył do m.in. Wilfredo Leona, który także przedłużył umowę z klubem. Wszystkim pochwalono się w mediach społecznościowych.

- Lublin - zostaję. I jestem gotowy na więcej - przekazał zawodnik.

Najbliższy mecz Bogdanka rozegra we wtorek 23 grudnia. Będzie to prawdziwy hit PlusLigi, bowiem w Lublinie pojawi się PGE Projekt Warszawa, aktualny lider tabeli. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu zaplanowany jest na godz. 20:00.

