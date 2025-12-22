Partner merytoryczny: Eleven Sports

Winiarski i spółka z historycznym medalem, tuż po tym takie ogłoszenie. Siatkarz doceniony

Po raz pierwszy od 13 lat polska drużyna wywalczyła medal Klubowych Mistrzostw Świata. W niedzielny wieczór mecz o trzecie miejsce z Volei Renata wygrała Aluron CMC Warta Zawiercie. W ten sposób ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego zdobyła brązowy krążek. Co ciekawe, tuż po zakończeniu turnieju ogłoszono drużynę marzeń turnieju, a w niej znalazł się jeden z zawodników klubu z PlusLigi.

Grupa siatkarzy świętująca zdobyty punkt, zawodnicy ubrani w zielone stroje z widocznymi nazwiskami na plecach, energetyczne gesty podkreślają emocje i atmosferę sportowej rywalizacji.
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe

Po znakomitej fazie grupowej Klubowych Mistrzostw Świata w wykonaniu Aluron CMC Warty Zawiercie, w której udało się pokonać brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0 nadszedł czas na półfinał zmagań.

Ten okazał się zdecydowanie najsłabszym meczem w wykonaniu zespołu Michała Winiarskiego, bowiem 3:0 lepszy okazał się przedstawiciel japońskiej SV.League, Osaka Bluteon. Taki rezultat oznaczał, że polskiej drużynie pozostał jedynie mecz o brązowy medal. W tym starciu rywalem kolejny raz okazał się brazylijski zespół, Volei Renata.

    Starcie okazało się dość jednostronne, a zdecydowanie lepiej zaprezentowali się siatkarze Winiarskiego. W ten sposób udało się wygrać 3:0 i zdobyć brąz Klubowych Mistrzostw Świata. Tym samym jest to pierwszy medal polskiego klubu tego turnieju od 13 lat.

    Zdecydowanym bohaterem meczu był Aaron Russell, który zdobył aż 16 punktów i był najlepiej punktującym graczem całej rywalizacji. Co ciekawe, Amerykanin został także doceniony przez organizatorów, a wszystko ogłoszono niedługo po finałowym starciu.

    Aaron Russell w drużynie marzeń, ależ wieści

    Przyjmujący znalazł się w drużynie marzeń całego turnieju. Co więcej, został on także najlepiej punktującym siatkarzem Klubowych Mistrzostw Świata z dorobkiem 71 punktów. Ex aequo na 1. miejscu w tym zestawieniu znalazł się także Wassim Ben Tara, czyli atakujący Sir Sicoma Monini Perugii.

    Najbliższy mecz Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra 29 lub 30 grudnia. Będzie to starcie ćwierćfinału Pucharu Polski. Nie wiadomo jednak, kto będzie rywalem tej drużyny. Wszystko wyjaśni się późnym wtorkowym wieczorem.

    Aaron Russell: Myślę, że to pomogło wielu naszym chłopakom. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Dwóch siatkarzy w żółto-zielonych strojach drużyny podczas dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich zagrywa piłkę sposobem dolnym, obok druga postać skupiona obserwuje grę, w tle widownia oraz rzędy pomarańczowych krzeseł.
    Aaron Russell i Bartosz KwolekVolleyballWorldmateriały prasowe
    Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 3 podczas meczu siatkówki, na drugim planie widownia w rozmyciu oraz barwne trybuny.
    Aaron Russell, przyjmujący Wartyvolleyballworld.commateriały prasowe
    Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
    Michał Winiarskivolleyballworld.commateriały prasowe

