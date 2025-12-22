Winiarski i spółka z historycznym medalem, tuż po tym takie ogłoszenie. Siatkarz doceniony

Po znakomitej fazie grupowej Klubowych Mistrzostw Świata w wykonaniu Aluron CMC Warty Zawiercie, w której udało się pokonać brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0 nadszedł czas na półfinał zmagań.

Ten okazał się zdecydowanie najsłabszym meczem w wykonaniu zespołu Michała Winiarskiego, bowiem 3:0 lepszy okazał się przedstawiciel japońskiej SV.League, Osaka Bluteon. Taki rezultat oznaczał, że polskiej drużynie pozostał jedynie mecz o brązowy medal. W tym starciu rywalem kolejny raz okazał się brazylijski zespół, Volei Renata.

Starcie okazało się dość jednostronne, a zdecydowanie lepiej zaprezentowali się siatkarze Winiarskiego. W ten sposób udało się wygrać 3:0 i zdobyć brąz Klubowych Mistrzostw Świata. Tym samym jest to pierwszy medal polskiego klubu tego turnieju od 13 lat.

Zdecydowanym bohaterem meczu był Aaron Russell, który zdobył aż 16 punktów i był najlepiej punktującym graczem całej rywalizacji. Co ciekawe, Amerykanin został także doceniony przez organizatorów, a wszystko ogłoszono niedługo po finałowym starciu.

Aaron Russell w drużynie marzeń, ależ wieści

Przyjmujący znalazł się w drużynie marzeń całego turnieju. Co więcej, został on także najlepiej punktującym siatkarzem Klubowych Mistrzostw Świata z dorobkiem 71 punktów. Ex aequo na 1. miejscu w tym zestawieniu znalazł się także Wassim Ben Tara, czyli atakujący Sir Sicoma Monini Perugii.

Najbliższy mecz Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra 29 lub 30 grudnia. Będzie to starcie ćwierćfinału Pucharu Polski. Nie wiadomo jednak, kto będzie rywalem tej drużyny. Wszystko wyjaśni się późnym wtorkowym wieczorem.

