Klęska brazylijskich siatkarzy, w grze czarny scenariusz. I to po medalu Ligi Narodów

Siatkarska reprezentacja Brazylii przez lata była nie do zatrzymania na mistrzostwach świata - "Canarinhos" wygrali trzy turnieje z rzędu, sięgając po złoto w 2002, 2006 i 2010 roku. Po drodze w finałowej batalii pokonywali m.in. Polaków prowadzonych przez Raula Lozano.

Brazylijczycy regularnie sięgali też po medale igrzysk olimpijskich - wygrywali turnieje w 2004 i 2016 roku, w międzyczasie zgarnęli dwa srebra. I uchodzili za siatkarską potęgę, która budziła strach w każdym rywalu. Aż do 2014 roku, kiedy to polscy siatkarze w finale mistrzostw świata pokazali, że "Canarinhos" są zatrzymania na imprezie tej rangi. Historia powtórzyła się cztery lata później, a Brazylia musiała pogodzić się z faktem, że już nie jest światowym dominatorem.

"Canarinhos" od 2016 roku nie zdobyli medalu olimpijskiego, podczas mistrzostw świata wprawdzie nie schodzą z podium od 2002 roku, ale i tak już 15 lat czekają na końcowy triumf. Ostatni raz Ligę Narodów wygrali w 2021 roku i było to ich ostatnie złoto imprezy międzynarodowej, nie licząc Mistrzostw Ameryki Południowej, które jednak poziomem odstają od turniejów z udziałem europejskich drużyn.

Brazylijska siatkówka w kryzysie? Kadry młodzieżowe mają problem

Brazylijczycy prowadzeni przez Bernardo Rezende ostatnio zaczęli potwierdzać, że na szczeblu seniorskim wciąż dysponują olbrzymim potencjałem. Zdobyli brąz Ligi Narodów, co przed wrześniowymi mistrzostwami świata stawia ich w roli jednego z faworytów do medalu. Kibice "Canarinhos" mają jednak powody do niepokoju, bo na horyzoncie nie widać wielu następców. Sytuacja tamtejszych kadr młodzieżowych przedstawia się bowiem zgoła inaczej niż w polskiej siatkówce.

Na 2025 rok zaplanowano dwie międzynarodowe imprezy z udziałem kadr młodzieżowych. Najpierw odbyły się zakończone na początku sierpnia mistrzostwa świata do lat 19, które wygrali Francuzi. "Trójkolorowi" w finale pokonali Polaków, co tylko potwierdza, że obie nacje są mocne nie tylko na szczeblu seniorskim. A Brazylijczycy? "Canarinhos" fazę grupową wspomnianej imprezy zakończyli na trzecim miejscu, w 1/8 finału zostali rozbici przez Francuzów (0:3). Pozostała im walka o jak najwyższe miejsce - ostatecznie wygrali z Uzbekistanem i Belgią, a przegrali z Chinami, kończąc zmagania na 10. miejscu.

Brazylijczycy nie poradzili sobie także podczas trwających mistrzostw świata do lat 21. W grupie przegrali aż cztery z pięciu spotkań, w meczach z Japonią, Czechami i Kubą nie ugrywając nawet jednego seta. Pozostała im walka o miejsca 17-24, którą zainaugurowali udanie, bo od wygranej z Maroko.

To oznacza, że wprawdzie zakończą zmagania w najgorszym wypadku na 20. miejscu, ale nie zmienia to faktu, że można mówić o klęsce brazylijskiej siatkówki. Dla porównania, do ćwierćfinałów dotarły inne nacje, które z Brazylijczykami konkurują na szczeblach seniorskich - Amerykanie, Francuzi, Polacy czy Włosi. "Trójkolorowi" wprawdzie dość nieoczekiwanie przegrali batalię o półfinał z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, ale i tak na dwóch ostatnich turniejach (MŚ do lat 19 i do lat 21) potwierdzili, że mają wielu młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile seniorskiej kadry.

Kolejne lata pokażą, czy takie talenty będą pojawiać się też w młodzieżowych drużynach Brazylii, a obecny kryzys jest tylko tymczasowy, czy stanowi zapowiedź "posuchy", jaka może dotknąć tamtejszą siatkówkę.

Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacja Brazylii do lat 21 volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Siatkarze reprezentacji Brazylii U21 volleyballworld.com materiał zewnętrzny