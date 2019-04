Przed siatkarzami PGE Skry Bełchatów bardzo trudne zadanie - w wyjazdowym meczu rewanżowym półfinału Ligi Mistrzów zmierzą się w naszpikowanym gwiazdami włoskim klubem Cucine Lube Civitanova. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną rywali 3:0.

Zdjęcie Mariusz Wlazły w pierwszym meczu z Cucine Lube Civitanova /Grzegorz Michałowski /PAP

O sile Lube przekonała się w tej edycji już ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w pierwszym spotkaniu grupowym z tym rywalem w żadnym z setów nie przekroczyła granicy 20 punktów. W drugim, gdy wicemistrz Italii był już pewny awansu do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w tabeli, triumfował 3:2.

W pierwszej partii półfinałowego pojedynku ze Skrą podopieczni byłego trenera reprezentacji Polski Ferdinando De Giorgiego (by poprowadzić ekipę z Maceraty rozwiązał w grudniu ze skutkiem natychmiastowym umowę z Jastrzębskim Węglem) nie pozostawili przeciwnikom złudzeń, rozstrzeliwując ich zagrywką. Wyrównana walka trwała tylko w trzeciej odsłonie, ale końcówka także należała do faworytów.

"Szkoda, że poza trzecim setem nie prezentowaliśmy nawet połowy tego, co potrafimy. Sport czasami pisze scenariusze, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jeśli zagramy we Włoszech na swoim poziomie, to możemy tam wygrać. Pozostaje pytanie, czy jesteśmy w stanie odnaleźć ten poziom" - podkreślił wówczas drugi szkoleniowiec mistrza Polski Michał Winiarski.

Barw Lube bronią m.in.: Brazylijczyk Bruno Rezende, Bułgar Cwetan Sokołow, reprezentujący Włochy Kubańczyk Osmany Juantorena, Serb Dragan Stanković oraz Kubańczycy Simon Robertlandy i Yoandry Leal (drugi z nich od tego roku będzie mógł grać w reprezentacji Brazylii).

Dobra postawa w rewanżu, nie wspominając już o sensacji w postaci wyeliminowania Lube, byłaby osłodą dla kibiców bełchatowskiego zespołu po rozczarowujących wynikach w PlusLidze. Zawodnicy trenera Roberto Piazzy przegrali dwukrotnie z Jastrzębskim Węglem w barażu, stracili szansą na strefę medalową i pozostała im walka o piąte miejsce.

Środowa konfrontacja, która rozpocznie się o godz. 20.30 w Maceracie, będzie trzecim pojedynkiem Skry z Lube w tym sezonie. W fazie grupowej klubowych mistrzostw świata w listopadzie ekipa z Włoch triumfowała w listopadzie 3:1.

Bełchatowianie po raz piąty znaleźli się w czołowej czwórce LM. W poprzednich latach jednak oznaczało to występ w turnieju finałowym. Od tego sezonu obowiązuje nowa formuła rozgrywek - zwycięzcy półfinałów zagrają jeden decydujący mecz o trofeum na neutralnym terenie - 18 maja w Berlinie.

Rywalizacja w drugiej parze półfinałowej jest jak na razie znacznie bardziej wyrównana. Zenit Kazań, który od czterech lat niepodzielnie rządzi w Europie, wygrał w pierwszym spotkaniu na wyjeździe z Sir Safety Conad Perugią 3:2. Zmagania między tymi klubami mają szczególne znaczenie dla Wilfredo Leona. Kubańczyk z polskim paszportem latem przeszedł do włoskiego klubu właśnie z drużyny z Kazania, w której występował w latach 2014-18 i odnosił w jej barwach liczne sukcesy.

Zenit w ćwierćfinale niespodziewanie potrzebował złotego seta, by wyeliminować Trefl Gdańsk.

W półfinałach Ligi Mistrzyń nie ma polskich zespołów (wszystkie trzy odpadły po fazie grupowej), ale szanse na występ w decydującym pojedynku ma rozgrywająca Joanna Wołosz. Jej Imoco Volley Conegliano wygrało w pierwszym spotkaniu z Fenerbahce Opet Stambuł 3:0.

Druga para także jest włosko-turecka - rywalizują w niej Igor Gorgonzola Novara i VakifBank Stambuł, triumfator dwóch poprzednich edycji LM. Tu również bliżej awansu jest ekipa z Italii, która w ubiegłym tygodniu zwyciężyła bez straty seta.

Plan rewanżowych meczów półfinałowych (godziny według czasu polskiego):

Liga Mistrzyń

wtorek

Fenerbahce Opet Stambuł - Imoco Volley Conegliano (godz. 18); pierwszy mecz: 0:3

środa

Igor Gorgonzola Novara - VakifBankiem Stambuł (20.30); 3:0

Liga Mistrzów

środa

Zenit Kazań - Sir Safety Conad Perugia (18); 3:2



Cucine Lube Civitanova - PGE Skra Bełchatów (20.30); 3:0