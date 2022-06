Dwie polskie pary z awansem do 1/16 finału MŚ

Nasze panie w fazie grupowej wygrały dwa z trzech spotkań, łącznie zdobywając pięć punktów. W ich grupie do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz, więc nie wiadomo, czy uda się awansować z pierwszej, czy drugiej lokaty.

O wiele bardziej nerwowo wyglądała walka o 1/16 finału w przypadku pary Kantor - Rudol. W jej grupie aż trzy ekipy zdobyły po cztery punkty. Ostatecznie jednak to Polacy pochwalić mogli się najlepszym bilansem, który dał im przepustkę do kolejnej fazy. Emocji nie było za to w przypadku pary Bryl - Łosiak - wygrała ona jeden mecz, a w dwóch pozostałych nie była w stanie "urwać" rywalom seta, przez co skończyła rywalizację na czwartym miejscu.

Na dokładne zestawienie par 1/16 finału musimy poczekać do zakończenia rywalizacji w fazie grupowej. Ostatnie spotkania rozegrane zostaną w poniedziałek, późnym wieczorem.