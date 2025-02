Mocny cios w obrończynie tytułu. 25:13, polskie siatkarki bohaterkami

Początek pierwszego seta był wyrównany. Długo żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie większej przewagi, choć w połowie seta to zespół z Bielska-Białej miał dwa punkty zapasu. Tyle że as serwisowy Magdaleny Jurczyk doprowadził do remisu 15:15. Trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk poprosił o przerwę, a po niej reprezentacyjna środkowa popisała się kolejną punktową zagrywką.

