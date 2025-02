Oto nowi pogromcy faworytów. Sensacja w PlusLidze, zespół Winiarskiego znokautowany

W poprzedniej kolejce PGE GiEK Skra sensacyjnie pokonała Jastrzębski Węgiel . Mimo to jej trener Gheorghe Cretu zdecydował się na zmianę w podstawowej szóstce - Łukasza Wiśniewskiego zastąpił na środku Michał Szalacha , który dał w ostatniej kolejce dobrą zmianę. Michał Winiarski postawił na ten sam skład, który w poprzednim meczu ograł bez starty seta Trefla Gdańsk. Na boisku znów nie było więc Jurija Gladyra, zastępował go Miłosz Zniszczoł.

PlusLiga. Skra Bełchatów znów rozbiła faworyta. Michał Winiarski próbował wszystkiego

Na początku drugiej partii bełchatowianie nie utrzymali jednak poziomu z początku spotkania. Mieli problemy z przyjęciem, a po punktowym bloku Karola Butryna to Warta prowadziła 9:5. Przewaga gości wzrosła do ogromnych rozmiarów przy zagrywkach rozgrywającego Miguela Tavaresa . Siatkarze Skry popełniali błędy w ataku, zawiercianie prowadzili już 18:10. Butryn zdobył łącznie siedem punktów , to była dominacja wicelidera PlusLigi, który wygrał 25:17.

Bełchatowianie wyprowadzili mocne uderzenie już na początku czwartego seta i wygrywali 4:1. W ataku pomylił się Butryn, zagrywką gości zaskoczył Amin Esmaeilnezhad, i różnica wzrosła do pięciu punktów. Kiedy na blok bełchatowian nadział się Russell, Skra prowadziła 12:6. To gospodarze zdominowali wydarzenia na boisku. Winiarski próbował przemawiać do zawodników w czasie przerw, zdecydował się na zmiany, ale efektów nie było. Na boisku pojawił się w końcu i Gladyr, ale Warta nie miała szans. To był siatkarski nokaut, który goście przypudrowali dopiero w końcówce - Skra wygrała 25:19.