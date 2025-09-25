Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy czekają na hit z Włochami. Nagle nadszedł oficjalny komunikat, klamka zapadła

Reprezentacja Polski do półfinału mistrzostw świata siatkarzy awansowała prawie bez widocznego wysiłku. Nieco więcej kłopotów mieli Włosi, z którymi Biało-Czerwoni zagrają w sobotę 27 września o awans do wielkiego finału. Znamy już godzinę, o której rozpocznie się wielki hit tego turnieju.

Tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach zostaną zapamiętane na długo z racji na wiele niespodzianek, które przyniósł ten turniej. Wystarczy spojrzeć na to, które drużyny nie wyszły ze swoich grup. Po pierwszej fazie imprezy z możliwą rywalizacją o medale pożegnały się bowiem: Japonia, Francja oraz Brazylia, a o krok od awansu do fazy pucharowej byli siatkarze gospodarzy.

Takich problemów na całe szczęście nie mieli Biało-Czerwoni, którzy na drodze do półfinału stracili ledwie dwa sety - z Holandią i Kanadą. Śmiało można przyznać jednak, że plan minimum został wykonany w znakomitym stylu. Więcej kłopotów mieli obrońcy tytułu - Włosi. Ci w fazie grupowej przegrali po szalonym meczu 2:3 z Belgami, co sprawiało, że w ostatnim spotkaniu grupowym z Ukrainą walczyli o awans. Ten mecz wygrali jednak bez problemów.

Koniec spekulacji. Znamy godzinę rozegrania meczu Polska - Włochy

W fazie pucharowej Włosi nie stracili nawet seta i to oni w sobotę zagrają z Polakami o wielki finał. Można powiedzieć, że wszystko ostatecznie potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami. Przeciwnie do tego, co zadziało się po drugiej stronie drabinki. Z niej bowiem do półfinału awansowali Czesi oraz Bułgarzy, co jest rozstrzygnięciem absolutnie sensacyjnym.

Pozostawało pytanie, jak organizatorzy zaplanują rozegranie meczów półfinałowych. Decyzja w tej sprawie zapadła niedługo po heroicznej wygranej Bułgarów z USA. Wiemy już, że Biało-Czerwoni wyjdą na parkiet o godzinie 12:30. Cztery godziny wcześniej rozpocznie się pierwszy półfinał. Tak wynika z informacji przekazanych na antenie Polsatu.

Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania oczywiście na Sport.Interia.pl. Transmisję przeprowadzi telewizja Polsat na swojej antenie otwartej oraz Polsat Sport 1.

