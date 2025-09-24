Polscy siatkarze na mistrzostwach świata wciąż pozostają niepokonani. Na Filipinach "biało-czerwoni" dotychczas stracili zaledwie dwa sety - w ostatnim meczu grupowym z Holandią oraz starciu w ramach 1/8 finału z Kanadą.

Kolejnym wyzwaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia była ćwierćfinałowa potyczka z jedną z rewelacji całego turnieju - reprezentacją Turcji. Nasi środowi przeciwnicy fazę grupową przeszli jak burza, notując komplet zwycięstw. Jedynego seta stracili z "kopciuszkiem", jakim bez wątpienia jest Libia, lecz finalnie nie miało to żadnego wpływu. W 1/8 finału Turcja bez większych problemów wysłała do domu Holendrów.

Turcy nie stanowili zagrożenia dla Polaków. Pewne zwycięstwo i awans do strefy medalowej

Przewaga "biało-czerwonych" w ćwierćfinałowym spotkaniu była zdecydowana, zwycięstwo w zasadzie w żadnym momencie nie było realnie zagrożone. Mecz Polacy rozpoczęli od bardzo gładkiej wygranej w pierwszym secie, przeciwnicy byli w stanie zdobyć zaledwie 15 punktów.

W drugiej partii Polacy również stosunkowo szybko wypracowali sobie znaczną przewagę, lecz tym razem Turcy w kluczowym momencie zbliżyli się na zaledwie jeden punkt. Przy stanie 23:22 mogła wkraść się pewna nerwowość, Nic takiego jednak nie miało miejsca, zwycięstwo w drugim secie Polakom dała skuteczna akcja Norberta Hubera oraz autowy atak Mirzy Lagumdziji.

Bliźniaczo wyglądał trzeci set. Polacy od początku utrzymywali drobną przewagę, która w pewnym momencie urosła do wyniku 16:11. Turcy nie zamierzali oddać tego meczu tak łatwo, lecz w kluczowych momentach brakowało im jakości. Polscy siatkarze w kluczowych fragmentach nie zawiedli, dzięki czemu w ostatniej partii triumfowali 25:19. W końcówce ze świetnej strony pokazali się Bartosz Kurek i Jakub Kochanowski, który w dwóch ostatnich akcjach popisał się zabójczym serwisem.

Czas na Włochów i wielki rewanż za ostatni mundial. Komentujący nie mają wątpliwości, "mały finał"

W walce o wielki finał kibiców czeka prawdziwy spektakl, a jednocześnie rewanż za ostatnie mistrzostwa świata. Polacy zmierzą się w sobotę z wiceliderami światowego rankingu Włochami, którym trzy lata temu ulegli w finale siatkarskiego mundialu.

W pomeczowych wpisach kibiców oraz ekspertów na portalu "X" największa uwaga skupiała się właśnie na najbliższym wyzwaniu. Zdaniem Seweryna Czarnka sobotnia potyczka będzie "małym finałem" całego turnieju. Dziennikarz zwrócił w swoim wpisie uwagę na to, że "biało-czerwoni" dotychczas na Filipinach stracili zaledwie dwa sety.

- Świetne zawody naszego zespołu, zwłaszcza środkowych, którzy zagrali dziś najlepiej na tym turnieju - na znakomitej postawie polskich środkowych uwagę zwrócił Jakub Balcerzak. Przy okazji zwrócił również uwagę na szalenie imponujący dorobek Polaków z ostatnich lat. Nasza reprezentacja po raz czwarty z rzędu zameldowała się w półfinale światowego czempionatu.

Jeszcze w trakcie spotkania na inny wątek uwagę zwrócił obecny na Filipinach dziennikarz Interii Artur Gac. - Trzeba odnotować, że na trybunach zrobiło się dużo bardziej godnie. Ludzie usłyszeli, że w hali grany jest koncert i nie mogli sobie odmówić być jego częścią - stwierdził, po raz kolejny podejmując problem organizatorów ze słabą frekwencją na najważniejszych meczach turnieju.

- Polacy pokonują 3-0 Turcję i meldują się w półfinale mistrzostw świata. W sobotę mecz z Włochami. W sporcie może wydarzyć się wszystko, ale dużo nie ryzykuję mówiąc, że będzie to przedwczesny finał - w taki sposób środowy mecz, a także kolejne wyzwanie polskich siatkarzy ocenił Łukasz Gagaska.

MŚ siatkarzy: Kamil Rychlicki: Zagraliśmy perfekcyjny mecz Polsat Sport

Jakub Kochanowski (nr 15) spisał się w meczu z Turcją znakomicie Piotr Matusewicz East News

Kamil Semeniuk w ataku w czasie meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk/Reporter East News