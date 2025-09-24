Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wspaniały mecz Polaków i awans do półfinału MŚ. Tam czeka już prawdziwa zmora, czas na "mały finał"

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polski w siatkówce nie zatrzymuje się na Filipinach. Nasi siatkarze bardzo pewnie pokonali 3:0 Turcję, dzięki czemu mogą świętować awans do półfinału. W batalii o finał czekają już na nich Włosi, aktualni mistrzowie świata, na których Polacy od dawna chcą się odegrać. Tuż po meczu w kierunku polskich zawodników posypały się pochwały. Eksperci zwracają również uwagę na nadchodzący półfinał, który w opinii wielu będzie kluczowy dla przebiegu całego turnieju.

Polscy siatkarze zameldowali się w półfinale mistrzostw świata
Polscy siatkarze zameldowali się w półfinale mistrzostw światavolleyball worldmateriały prasowe

Polscy siatkarze na mistrzostwach świata wciąż pozostają niepokonani. Na Filipinach "biało-czerwoni" dotychczas stracili zaledwie dwa sety - w ostatnim meczu grupowym z Holandią oraz starciu w ramach 1/8 finału z Kanadą.

Kolejnym wyzwaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia była ćwierćfinałowa potyczka z jedną z rewelacji całego turnieju - reprezentacją Turcji. Nasi środowi przeciwnicy fazę grupową przeszli jak burza, notując komplet zwycięstw. Jedynego seta stracili z "kopciuszkiem", jakim bez wątpienia jest Libia, lecz finalnie nie miało to żadnego wpływu. W 1/8 finału Turcja bez większych problemów wysłała do domu Holendrów.

Turcy nie stanowili zagrożenia dla Polaków. Pewne zwycięstwo i awans do strefy medalowej

Przewaga "biało-czerwonych" w ćwierćfinałowym spotkaniu była zdecydowana, zwycięstwo w zasadzie w żadnym momencie nie było realnie zagrożone. Mecz Polacy rozpoczęli od bardzo gładkiej wygranej w pierwszym secie, przeciwnicy byli w stanie zdobyć zaledwie 15 punktów.

W drugiej partii Polacy również stosunkowo szybko wypracowali sobie znaczną przewagę, lecz tym razem Turcy w kluczowym momencie zbliżyli się na zaledwie jeden punkt. Przy stanie 23:22 mogła wkraść się pewna nerwowość, Nic takiego jednak nie miało miejsca, zwycięstwo w drugim secie Polakom dała skuteczna akcja Norberta Hubera oraz autowy atak Mirzy Lagumdziji.

Bliźniaczo wyglądał trzeci set. Polacy od początku utrzymywali drobną przewagę, która w pewnym momencie urosła do wyniku 16:11. Turcy nie zamierzali oddać tego meczu tak łatwo, lecz w kluczowych momentach brakowało im jakości. Polscy siatkarze w kluczowych fragmentach nie zawiedli, dzięki czemu w ostatniej partii triumfowali 25:19. W końcówce ze świetnej strony pokazali się Bartosz Kurek i Jakub Kochanowski, który w dwóch ostatnich akcjach popisał się zabójczym serwisem.

Zobacz również:

Drużyna gigantów, czyli siatkarska reprezentacja Polski, zameldowała się w półfinale mistrzostw świata
MŚ siatkarzy

Polacy rozszarpywali rywala, a co stało się później? Granieczny za Leona, spektakl na MŚ

Artur Gac
Artur Gac

    Czas na Włochów i wielki rewanż za ostatni mundial. Komentujący nie mają wątpliwości, "mały finał"

    W walce o wielki finał kibiców czeka prawdziwy spektakl, a jednocześnie rewanż za ostatnie mistrzostwa świata. Polacy zmierzą się w sobotę z wiceliderami światowego rankingu Włochami, którym trzy lata temu ulegli w finale siatkarskiego mundialu.

    W pomeczowych wpisach kibiców oraz ekspertów na portalu "X" największa uwaga skupiała się właśnie na najbliższym wyzwaniu. Zdaniem Seweryna Czarnka sobotnia potyczka będzie "małym finałem" całego turnieju. Dziennikarz zwrócił w swoim wpisie uwagę na to, że "biało-czerwoni" dotychczas na Filipinach stracili zaledwie dwa sety.

    - Świetne zawody naszego zespołu, zwłaszcza środkowych, którzy zagrali dziś najlepiej na tym turnieju - na znakomitej postawie polskich środkowych uwagę zwrócił Jakub Balcerzak. Przy okazji zwrócił również uwagę na szalenie imponujący dorobek Polaków z ostatnich lat. Nasza reprezentacja po raz czwarty z rzędu zameldowała się w półfinale światowego czempionatu.

    Jeszcze w trakcie spotkania na inny wątek uwagę zwrócił obecny na Filipinach dziennikarz Interii Artur Gac. - Trzeba odnotować, że na trybunach zrobiło się dużo bardziej godnie. Ludzie usłyszeli, że w hali grany jest koncert i nie mogli sobie odmówić być jego częścią - stwierdził, po raz kolejny podejmując problem organizatorów ze słabą frekwencją na najważniejszych meczach turnieju.

    - Polacy pokonują 3-0 Turcję i meldują się w półfinale mistrzostw świata. W sobotę mecz z Włochami. W sporcie może wydarzyć się wszystko, ale dużo nie ryzykuję mówiąc, że będzie to przedwczesny finał - w taki sposób środowy mecz, a także kolejne wyzwanie polskich siatkarzy ocenił Łukasz Gagaska.

    MŚ siatkarzy: Kamil Rychlicki: Zagraliśmy perfekcyjny meczPolsat Sport

    Zobacz również:

    Siatkarze reprezentacji Polski
    MŚ siatkarzy

    Polska w półfinale MŚ. Jest dodatkowa nagroda. FIVB już ogłosiło

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Siatkarze drużyny Polski w trakcie meczu na hali sportowej świętują zdobycie punktu, w tle widoczna siatka oraz zawodnicy przeciwnej drużyny.
    Jakub Kochanowski (nr 15) spisał się w meczu z Turcją znakomiciePiotr MatusewiczEast News
    Polski siatkarz wyskakuje nad siatką do ataku, trzej tureccy zawodnicy próbują go zablokować, a na tle parkietu i niebieskiego boiska widać elementy rywalizacji sportowej.
    Kamil Semeniuk w ataku w czasie meczu Polska - TurcjaVolleyballWorldmateriały prasowe
    Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem, z widocznym napisem na plecach, stoi na tle rozmytego, kolorowego tła, wpatrując się w dal.
    Nikola GrbićAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja