Ważne wieści dla polskich siatkarek. Pierwsze rozstrzygnięcia, rywalki już wiedzą

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Pierwsze rozstrzygnięcia w grupie B mistrzostw świata siatkarek. Po wygranej Belgii 3:0 ze Słowacją już wiadomo, że w kolejnej rundzie turnieju w Tajlandii zagrają właśnie Belgijki oraz Włoszki, które wcześniej w niedzielę pokonały reprezentację Kuby. To właśnie jeden z tych dwóch zespołów będzie rywalem Polski w 1/8 finału mistrzostw świata, jeśli tylko "Biało-Czerwone" zapewnią sobie awans z grupy.

Siatkarki z Belgii (w kółku) mogą być rywalem Polek w 1/8 finału MŚ. Awans z grupy już wywalczyły
Siatkarki z Belgii (w kółku) mogą być rywalem Polek w 1/8 finału MŚ. Awans z grupy już wywalczyłyVolleyballWorldmateriał zewnętrzny

Słowacja to najniżej notowany zespół grupy B. W rankingu FIVB zajmuje dopiero 30. miejsce, jest więc aż 17 miejsc niżej niż Belgia. W pierwszym meczu wyraźnie przegrała z Włochami. Ale na początku niedzielnego spotkania postawiła się rywalkom, przy zagrywkach atakującej Karin Sunderlikovej zbudowała dwupunktową przewagę.

Belgijki dość szybko opanowały jednak sytuację. Już przy stanie 12:10 trener Słowacji poprosił więc o przerwę. Jego siatkarkom udało się doprowadzić do remisu, ale z czasem wyżej notowane rywalki zaczęły zyskiwać przewagę. Belgii wydatnie pomógł blok i prowadziły już 21:17. To właśnie ten element zakończył seta, którego Belgijki wygrały 25:19.

MŚ siatkarek. Belgia przełamała Słowację. Potem już dominowała

Reprezentację Słowacji prowadzi Michal Masek, który w poprzednim sezonie trenował DevelopRes Rzeszów. Drużyna z Podkarpacia zdobyła pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, ale już bez Słowaka za sterami - Masek został zwolniony w marcu, a sezon w roli pierwszego trenera dokończył Stephane Antiga.

Z kadrą pracuje od 2022 r. i to z nim u sterów Słowacja po raz pierwszy zakwalifikowała się na mistrzostwa świata - miejsce na mundialu zapewniła sobie dzięki pozycji w rankingu FIVB. W drugim secie niedzielnego spotkania drużyna Maska znów próbowała postawić się rywalkom, ale tym razem Belgia szybciej zbudowała sobie bezpieczną przewagę. Prowadziła 8:4, a Słowaczki strat z początku seta już nie odrobiły. W dodatku popełniały coraz więcej błędów. W drugiej części seta przewaga rywalek jeszcze wzrosła, ostatecznie Belgia zwyciężyła 25:17.

    Znamy potencjalne rywalki Polski. Dwie drużyny pewne awansu

    Początek trzeciego seta to już dominacja reprezentacji Belgii, która błyskawicznie objęła wysokie prowadzenie - aż 9:2. Liderką drużyny była jej największa gwiazda, czyli przyjmująca Britt Herbots, która śrubowała swój punktowy wynik. A Słowaczki powoli mogły żegnać się z marzeniami o awansie z grupy. Przewaga Belgii sięgnęła 10 punktów. To nie mogło się już skończyć inaczej niż wygraną Belgijek. I to mimo pogoni Słowaczek, które zmniejszyły straty do czterech punktów. Belgia ostatecznie wygrała 25:18.

    Liderkami grupy B są Włoszki. Mistrzynie olimpijskie najpierw rozbiły Słowację, a w niedzielę okazały się bezlitosne dla Kuby, w dwóch setach nie pozwalając jej dotrzeć nawet do granicy 10 zdobytych punktów. Wtorkowe spotkanie Włochy - Belgia będzie więc meczem o pierwsze miejsce w grupie. To właśnie jedna z tych drużyn będzie rywalem Polski w 1/8 finału MŚ, jeśli "Biało-Czerwone" awansują do fazy pucharowej turnieju.

    Z Phuket Damian Gołąb

    Mistrzostwa Świata (K)
    Faza grupowa
    24.08.2025
    15:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwie siatkarki w czerwonych koszulkach z Belgii na pierwszym planie, jedna z nich z numerem 9 spogląda w górę, w tle zawodniczki drużyny przeciwnej ubrane w niebieskie stroje przy siatce. Akcja odbywa się na hali sportowej podczas meczu.
    Siatkarki reprezentacji BelgiiVolleyballWorldmateriał zewnętrzny
    Dwie siatkarki w niebieskich strojach walczą o piłkę przy siatce w trakcie meczu na hali, w tle czerwona linia boiska i siatka do siatkówki.
    Siatkarki reprezentacji Słowacji zadebiutowały w MŚ. Ale w fazie pucharowej nie zagrająVolleyballWorldmateriał zewnętrzny
    Zawodniczka w niebieskim stroju wykonuje dynamiczny atak siatkarski, odbijając piłkę nad siatką, podczas gdy dwie zawodniczki w czerwonych strojach próbują zablokować piłkę.
    Kadr z meczu Belgia - Słowacja w MŚ siatkarekVolleyballWorldmateriał zewnętrzny

