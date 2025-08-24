Mogą zagrać z Polską, nie mają litości. 25:9, a potem 25:8. Pogrom w MŚ siatkarek

W męskiej siatkówce Kuba jest zespołem, który potrafi sprawić niespodziankę i zagrozić najlepszym. Wśród kobiet Kubanki swego czasu nawet dominowały, w latach 1992-2000 trzy razy z rzędu wygrywając igrzyska olimpijskie. Ale dziś to tylko piękne wspomnienia. Kuba zajmuje 28. miejsce w rankingu FIVB i nie liczy się w walce z najlepszymi. A że od kilkunastu miesięcy najlepsze na świecie są Włoszki, spotkanie Kuby z tym rywalem okazało się wyjątkowo bolesnym doświadczeniem.

MŚ siatkarek. Jednostronny mecz Włochy - Kuba. Mistrzynie bezlitosne

Włoszki rozpoczęły od prowadzenia 1:0. Kolejny punkt zdobyły Kubanki, ale to był... jedyny remis w pierwszym secie. Mistrzynie olimpijskie zaczęły bowiem błyskawicznie budować przewagę. I to potężną, bo po 10 minutach partii prowadziły już 13:4. Postrach po drugiej stronie siatki siała Paola Egonu, łącznie siedem punktów w ataku zdobyły włoskie środkowe. Kubanki zupełnie nie potrafiły przeciwstawić się faworytkom. To był błyskawiczny set, którego Włoszki wygrały 25:9.

Obraz gry ani trochę nie zmienił się na początku drugiej partii. Zwyciężczynie Ligi Narodów rozpoczęły go od prowadzenia 5:0 i trener rywalek szybko przywołał do siebie siatkarki. Problem w tym, że Kubanki nie wykorzystywały nawet niezłych sytuacji do zdobycia punktu, popełniając błędy w ataku. Gdy w końcu siatkarki z Karaibów zdobyły pierwszy punkt, wywołały wrzawę na trybunach w Phuket.

Ale zmian w wyniku nie było. Włoszki prowadziły ośmioma, dziewięcioma punktami. Dobrze ustawiały blok, stwarzając sobie szanse do kontrataków. Same zaś w ofensywie grały mądrze, nie dając siatkarkom z Kuby choćby cienia szansy na zyskanie większej wiary w siebie. Drużyna z Karaibów po raz kolejny nie dotarła nawet do granicy 10 zdobytych punktów, Włoszki wygrały 25:8.

Zmiany zachwiały grą Włoszek. Mogą stanąć na drodze Polski

Siatkarki z Italii są niepokonane od ponad roku. Efektem serii zwycięstw są dwa złote medale Ligi Narodów oraz tytuł mistrzyń olimpijskich. O ich sile niedawno przekonała się Polska, która w półfinale LN w Łodzi gładko przegrała z Włochami w trzech setach. W Tajlandii obie drużyny także mogą się spotkać. Trafiły do tej samej części turniejowej drabinki i jeśli będą wygrywać, zagrają ze sobą najpóźniej w ćwierćfinale.

Od początku trzeciego seta niedzielnego spotkania trener Włoszek Julio Velasco dał szansę kilku rezerwowym. Gra faworytek była przez chwilę nieco mniej poukładana, co wykorzystały Kubanki, obejmując prowadzenie 4:2. Do remisu asem serwisowym doprowadziła Ekaterina Antropova, która zastąpiła Egonu. Rywalki jednak nie odpuszczały i znów uciekły na dwa punkty. Włoszki w końcu jednak przełamały rywalki, objęły prowadzenie 15:12 i już do końca go nie oddały. Trzeci set skończył się ich zwycięstwem 25:16.

Po dwóch spotkaniach Włoszki są zdecydowanymi liderkami grupy B, w której rozegrały dotąd tylko sześć krótkich setów - wcześniej pokonały 3:0 Słowację. Kuba po dwóch porażkach jest blisko odpadnięcia z turnieju już po fazie grupowej. W drugim niedzielnym spotkaniu grupy B wspomniana Słowacja zagra z reprezentacją Belgii.

Z Phuket Damian Gołąb

