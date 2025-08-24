Damian Gołąb, Interia Sport: Jak smakował debiut w mistrzostwach świata? Może nie był to długi występ, ale pomogłaś drużynie.

Justyna Łysiak, libero reprezentacji Polski: Bardzo dobrze. To moja rola w tym zespole, jestem zawsze gotowa. Bardzo się cieszę, że już w tym pierwszym meczu mogłam się pojawić na boisku i pomóc drużynie.

Do tej roli w kadrze już się w pełni przyzwyczaiłaś? To jednak zupełnie coś innego niż gra w klubie, gdzie jako libero jesteś zdecydowanie częściej na boisku. Tutaj wchodzisz na zmiany, do pomocy w przyjęciu.

- Tak, myślę, że już teraz, po drugiej Lidze Narodów rozegranej w takiej roli, mogę powiedzieć, że się do niej przyzwyczaiłam. Wiem, w jakich momentach może nastąpić zmiana. Jak mówiłam, staram się być zawsze gotowa i wiedzieć, jakie zawodniczki są na boisku, jakie są ich kierunki ataków oraz zagrywek.

Justyna Łysiak zapowiada przed Polska - Kenia. To będzie kluczem do zwycięstwa

Mimo finałów Ligi Narodów w Łodzi od początku sezonu turniejem docelowym miały być mistrzostwa świata. Mocno wyczekiwałaś pierwszego meczu?

- Liga Narodów była elementem przygotowania do mistrzostw świata, to ten turniej jest imprezą docelową. Na pewno na to czekałyśmy, mam nadzieję, że pokażemy tutaj naszą optymalną formę.

Po pierwszym przegranym secie meczu z Wietnamem byłaś zdenerwowana? A może czułaś, że to powinno szybko pójść w dobrą stronę?

- Nie byłam zdenerwowana. Początki takich turniejów są czasami nerwowe. Nie do końca byłyśmy w stanie przewidzieć, jak Wietnam zagra. Odprawy, które miałyśmy, były z meczów z zespołami z troszkę niższej półki. Musiałyśmy się przekonać na własnej skórze, jak ta siatkówka wygląda. Mogłyśmy się trochę szybciej zaadaptować do gry zespołu z Wietnamu, ale kolejne trzy sety były pod naszą pełną kontrolą. Wyciągnęłyśmy wnioski i potem zaprezentowałyśmy już swoją siatkówkę.

Niebezpieczne zderzenie polskich siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Myślisz, że teraz Kenia będzie w stanie czymś was zaskoczyć? Dużo mówi się o tym, że to fizyczna drużyna, bazująca przede wszystkim na sile, mocnych atakach i zagrywce.

- Na pewno siła to charakterystyczna cecha zespołu z Kenii. Myślę, że tego będą się musiały zaczepić. My musimy zagrać cierpliwie. Kluczem będzie nasza zagrywka, tym elementem możemy sobie bardzo ułatwić grę.

Dla ciebie ewentualny występ z Kenią będzie nowym doświadczeniem. Kiedy część obecnej reprezentacji Polski grała przeciwko niej na igrzyskach olimpijskich, w kadrze cię nie było. A z drużynami z Afryki gra się jednak rzadko, nie ma ich w Lidze Narodów.

- To na pewno coś innego, przede wszystkim inna siatkówka. My tak naprawdę w takich meczach musimy się jednak skupiać na sobie: być konsekwentnym, realizować założony plan i koncentrować się na elementach po swojej stronie siatki. Jeżeli będziemy je kontrolować, jestem spokojna o przebieg spotkania.

Fani w Tajlandii uwielbiają polskie siatkarki. A na trybunach "pisk zachwytu"

Tajlandia pod kątem organizacji turnieju w jakiś sposób cię zaskoczyła? Masz doświadczenie z ubiegłego roku z Bangkoku, ale Phuket to jednak nieco inne miejsce, mniejsza hala.

- Spodziewałam się troszkę gorszej pogody, że będzie trochę cięższa do zniesienia. Jedzenie jest całkiem przyzwoite, nic nie zaskoczyło mnie za bardzo na minus. Mamy tutaj rzesze fanów, którzy nas wspierają: gdy wchodzimy na boisko, huk w hali jest niesamowity. Myślę, że to też nam pomaga.

To coś, do czego trzeba się przyzwyczaić? W Polsce też w halach bywa głośno, ale to chyba inny rodzaj hałasu niż w Tajlandii.

- U nas to jest doping, a tutaj momentami nazwałabym to piskiem zachwytu. Jest naprawdę bardzo głośno. Gdybym sama tego nie doświadczyła, chyba bym w to nie do końca uwierzyła. Dobrze wiedzieć, że kibice nas wspierają, są za nami. To na pewno pomocne.

Fani przygotowali też chyba dla was sporo pamiątek.

- To prawda, dostajemy tego dużo. Może ja nie aż tak, ale Martyna Łukasik, Ola Gryka czy Madzia Stysiak naprawdę będą musiały dokupować walizkę, żeby to wszystko zmieścić. Albo może ją dostaną, bo takie sytuacje też się zdarzały.

Była okazja zwiedzić okolicę, coś zobaczyć, czy w trakcie turnieju nie ma na to czasu?

- Nie ma za dużo okazji, bo albo mamy treningi, albo odpoczywamy. Musimy uważać na temperaturę. Ale kawka czy spacer na pewno tak. Byłyśmy przejść się w okolicy hotelu, ale nic szczególnego nie zobaczyłyśmy.

Rozmawiał Damian Gołąb

Justyna Łysiak (nr 18) w tym sezonie ponownie dostała szczególną rolę od trenera Stefano Lavariniego JAKUB BARANSKI / 400MM.PL /NEWSPIX.PL / FOTO OLIMPIK/ NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP/Newspix

Polskie siatkarki pokonały Wietnam na otwarcie mistrzostw świata VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Polskie siatkarki, pierwsza z lewej Justyna Łysiak VolleyballWorld materiał zewnętrzny