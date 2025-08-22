Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polskie siatkarki czekają, a tu pogrom. Mistrzynie już błyszczą w Tajlandii

Łukasz Olszewski

Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego czekają na swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata, jednak mogły już oglądać zmagania innych reprezentantek, które rozpoczęły bój w czempionacie. Szczególnie ciekawie zapowiadało się spotkanie Włoszek, czyli złotych medalistek ostatniej Ligi Narodów. Na ich drodze stanęły Słowaczki, które nie będą najlepiej wspominać tego spotkania.

Stefano Lavarini, Paola Egonu
Stefano Lavarini, Paola EgonuAA/ABACA/Abaca/East News, Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP/East News

Przed rozpoczęciem meczu Włoszech i Słowaczek, w pierwszy dzień mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii, to oczywiście zawodniczki ze słonecznej Italii były stawiane w roli faworytek i nie ma się czemu dziwić. Siatkarki prowadzone przez Julio Velasco to obecnie liderki rankingu FIVB i zwyciężczynie ostatniej Ligi Narodów. Można było spodziewać się więc, że na boisku dojdzie do pogromu.

I tak też się stało. O ile nasze południowe sąsiadki były jeszcze w stanie nawiązać walkę w pierwszym secie, doprowadzając, chociażby do wyników 11:7, 15:11, czy 20:19, to dalej karty rozdawały już tylko Włoszki. W pierwszej partii wygrały 25:20, ale dalej było tylko gorzej dla Słowacji.

Debiutantki rozbite na start mistrzostw świata. Włoszki dały im surową lekcję

Drugi set rozpoczął się od niesamowitej serii zawodniczek z Italii, które prowadziły aż 8:0. To w zasadzie ustawiło przebieg drugiej partii. Chwilę później było już 14:4 i Włoszki zdjęły delikatnie nogę z gazu, wiedząc, że nic złego się już im nie stanie. Punkt po punkcie, dokładając jeszcze kilka punktów zdobytych w serii, wygrały drugiego seta 25:14.

Debiutantki na mistrzostwach świata nie trafiły najlepiej w pierwszym meczu na imprezie, co potwierdziło się w trzeciej partii. Co prawda nasze południowe sąsiadki nie rozpoczęły partii przegrywając 0:8, ale nadal miały ogromne problemy z przyjęciem i obroną. Myriam Sylla nawet atakując na podwójnym bloku, nie miała większych problemów z przebiciem się na drugą stronę siatki.

Słowaczki po raz ostatni złapały kontakt przy stanie 11:10 dla Włoszek, ale tu mistrzynie znów wrzuciły wyższy bieg i zdobyły 5 punktów w serii. Ostateczny cios nadszedł przy stanie 20:15, kiedy to siatkarki Julio Velasco znów zdobyły pięć oczek z rzędu i zamknęły seta 25:15, a cały mecz 3:0.

Mistrzostwa Świata (K)
Faza grupowa
22.08.2025
15:30
Zakończony
