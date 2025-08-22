Polskie siatkarki czekają, a tu pogrom. Mistrzynie już błyszczą w Tajlandii

Przed rozpoczęciem meczu Włoszech i Słowaczek, w pierwszy dzień mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii, to oczywiście zawodniczki ze słonecznej Italii były stawiane w roli faworytek i nie ma się czemu dziwić. Siatkarki prowadzone przez Julio Velasco to obecnie liderki rankingu FIVB i zwyciężczynie ostatniej Ligi Narodów. Można było spodziewać się więc, że na boisku dojdzie do pogromu.

I tak też się stało. O ile nasze południowe sąsiadki były jeszcze w stanie nawiązać walkę w pierwszym secie, doprowadzając, chociażby do wyników 11:7, 15:11, czy 20:19, to dalej karty rozdawały już tylko Włoszki. W pierwszej partii wygrały 25:20, ale dalej było tylko gorzej dla Słowacji.

Debiutantki rozbite na start mistrzostw świata. Włoszki dały im surową lekcję

Drugi set rozpoczął się od niesamowitej serii zawodniczek z Italii, które prowadziły aż 8:0. To w zasadzie ustawiło przebieg drugiej partii. Chwilę później było już 14:4 i Włoszki zdjęły delikatnie nogę z gazu, wiedząc, że nic złego się już im nie stanie. Punkt po punkcie, dokładając jeszcze kilka punktów zdobytych w serii, wygrały drugiego seta 25:14.

Debiutantki na mistrzostwach świata nie trafiły najlepiej w pierwszym meczu na imprezie, co potwierdziło się w trzeciej partii. Co prawda nasze południowe sąsiadki nie rozpoczęły partii przegrywając 0:8, ale nadal miały ogromne problemy z przyjęciem i obroną. Myriam Sylla nawet atakując na podwójnym bloku, nie miała większych problemów z przebiciem się na drugą stronę siatki.

Słowaczki po raz ostatni złapały kontakt przy stanie 11:10 dla Włoszek, ale tu mistrzynie znów wrzuciły wyższy bieg i zdobyły 5 punktów w serii. Ostateczny cios nadszedł przy stanie 20:15, kiedy to siatkarki Julio Velasco znów zdobyły pięć oczek z rzędu i zamknęły seta 25:15, a cały mecz 3:0.

