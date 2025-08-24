Polskie siatkarki na swój premierowy występ w mistrzostwach świata czekały do drugiego dnia rywalizacji. Kilka godzin przed nimi pierwszy mecz rozegrały Niemki, najmocniejszy obok Polski zespół grupy G. I na inaugurację gry w Phuket miały problem z niżej notowaną Kenią, która zwłaszcza w pierwszym secie postawiła im trudne warunki. Ostatecznie Niemki wygrały 3:0.

Po nich na boisko wyszły "Biało-Czerwone", które również były zdecydowanymi faworytkami spotkania z Wietnamem. Okazało się jednak, że początek mistrzostw świata był trudny także dla nich. Mimo prowadzenia w pierwszym secie ostatecznie nie były w stanie wygrać tej partii. Dopiero w kolejnych setach zdominowały rywalki, wygrywając 3:1.

Stefano Lavarini komentuje otwarcie MŚ siatkarek. "Duże zmiany nie przychodzą łatwo"

Po spotkaniu trener Polek Stefano Lavarini podkreślał jednak, że jego drużyna rozegrała dobry mecz. Odniósł się też do problemów z pierwszej partii, zaznaczając, że na mistrzostwach świata nie można zlekceważyć żadnego rywala, o czym przekonały się m.in. właśnie Niemki.

- To rzeczywistość. Przez dwa miesiące ludzie mówili mi, że mecze z Wietnamem i Kenią będą łatwe i nie musimy w ogóle o nich myśleć. A teraz przyjechaliśmy tutaj. I na każdym turnieju jest tak samo. To trudne dla każdego. Z jednej strony jest przeciwnik, z drugiej musimy być w stanie ustawić wszystko w odpowiedni sposób. To nic nowego. Na papierze wiele rzeczy wygląda inaczej, ale liczy się jedynie to, co dzieje się na boisku - podkreśla w rozmowie z Interia Sport.

Problem z trudnymi wejściami w mecz nie jest zresztą dla jego drużyny niczym nowym. Podobnie było w kilku spotkaniach tegorocznej Ligi Narodów. W większości przypadków, tak jak w sobotę w Tajlandii, udawało się im jednak opanować sytuację - czy to jeszcze w pierwszej partii, czy w już w kolejnych: odrobić straty i wygrać cały mecz.

Tym razem doszło jednak do tego jeszcze podenerwowanie związane z pierwszym meczem turnieju. Aż dziesięć zawodniczek, które Lavarini zabrał na mistrzostwa świata, w takim turnieju jeszcze nie grało. Zapytaliśmy więc trenera, czy po pierwszym przegranym secie musiał nieco uspokoić swoje zawodniczki - o nerwowym początku wprost mówiła po spotkaniu choćby środkowa kadry Magdalena Jurczyk.

Wiele razy w tym sezonie zmagaliśmy się z trudnościami na początku, w pierwszym secie. Każdy mecz to nowa historia, nie chcę zbierać wszystkiego razem. Z pewnością jednak z tego punktu widzenia nadal musimy się jeszcze rozwinąć, odnaleźć odpowiedni balans przez cały czas, by być bardziej konsekwentni. Gdybyśmy teraz cofnęli się do naszej pierwszej rozmowy sprzed sezonu, pewnie też byłoby tam to słowo: konsekwencja, spójność. Kilka razy mówiłem o tym dziewczynom, z różnych powodów. Duże zmiany nie przychodzą łatwo, ale musimy zaakceptować rzeczy, które powinniśmy zmienić, i po prostu nad tym pracować

MŚ siatkarek. To może pomóc reprezentacji w meczu Polska - Kenia

Włoski szkoleniowiec docenia jednak to, co jego siatkarki zaprezentowały w pierwszym spotkaniu turnieju. Po przegranym pierwszym secie dwa kolejne Polki rozegrały koncertowo, dopiero w czwartej partii rywalki znów napsuły im nieco krwi, ale tym razem "Biało-Czerwone" były w stanie opanować sytuację. Kilka rzeczy, które zaprezentowały na boisku, warto będzie więc przenieść na kolejne spotkania.

- Dobra praca, jaką wykonaliśmy w ataku, udane zagrania w bloku, to, w jaki sposób rozwiązaliśmy nasze problemy z przyjęciem. I fakt, że nawet jeśli startujemy od przegranego seta, po raz kolejny jesteśmy w stanie zresetować się i rozpocząć mecz od nowa. To nie znaczy, że za każdym razem będziemy w stanie wrócić, kiedy oddamy rywalom seta na początku. Ale taka jest ta gra. Akceptujemy to, bierzemy ze sobą dobre rzeczy, przede wszystkim wynik, a w następnym meczu postaramy się, by rywalki nas nie zaskoczyły. Spróbujemy prowadzić grę od samego początku - przekonuje selekcjoner polskiej kadry.

Sobota byłą wyjątkowym dniem nie tylko dla całej drużyny, ale w szczególny sposób dla Krystiana Pachlińskiego, asystenta Lavariniego. Obchodził urodziny, gromkie "Happy birthday" usłyszał jeszcze w hali, tuż po zakończeniu spotkania. - Życzę mu, by był zawsze szczęśliwy, zdrowy i cieszył się życiem ze swoją fantastyczną rodziną - mówi Lavarini.

Następne spotkanie to mecz Polska - Kenia, który zostanie rozegrany w poniedziałek o godz. 15.30 czasu polskiego. Mecz będzie można oglądać w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Z Phuket Damian Gołąb

Stefano Lavarini po raz drugi prowadzi polskie siatkarki w mistrzostwach świata PAP/Jarek Praszkiewicz PAP

Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski AFP

Stefano Lavarini Orhan Cicek AFP